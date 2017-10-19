Качество ремонта волгоградских дорог контролируют общественники

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Специалисты, в присутствии представителей заказчика, подрядчика и ОНФ, взяли вырубки верхнего слоя асфальтобетонной смеси и проведут их лабораторные испытания.

Как отметил ведущий инженер МУ «Комдорстрой» Сергей Полежаев, Набережная имени 62-й Армии в границах от улицы Краснознаменская до паромной переправы ремонтируется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Протяженность участка 2,78 километра.

— На каждые 7 тысяч квадратных метров уложенного асфальтобетонного покрытия согласно нормам делают три контрольные вырубки: лабораториями подрядчика, заказчика и независимой организации. Как и в данном конкретном случае. Если исследования покажут, что дорожное покрытие не соответствует СНиПам и ГОСТам, то подрядная организация устранит недостатки за свой счет, — пояснил он.

— В ходе ремонта на объекте было выполнено фрезерование старого изношенного асфальтобетонного покрытия и ремонт колодцев. В настоящее время завершается устройство выравнивающего, верхнего слоя дорожного покрытия из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона и ремонт тротуаров. Общий объем работ выполнен на 95 процентов. Они ведутся согласно утвержденному плану и будут завершены согласно графику — до 31 октября, — рассказал представитель подрядной организации Владимир Онищенко.

Подрядчик заверил, что проверки выполненных работ не боится, поскольку уверен в их качестве.

Отметим, что Волгоградская область стала пилотной площадкой федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого только в этом году проводится 151 мероприятие, направленное на приведение в нормативное состояние 170 километров дорог. Уже завершена предусмотренная проектом реконструкция магистралей, укрепление обочин щебнем, устройство барьерного ограждения. Завершаются ремонты трасс, работы по установке новых дорожных знаков, автобусных павильонов, барьерных ограждений.

В настоящее время комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области формирует проект аналогичной программы на 2018 год, где предусматривается привести в нормативное состояние порядка 335 километров дорожной сети Волгоградской городской агломерации. При формировании проекта будут учтены пожелания жителей города и области.