Качество ремонта волгоградских дорог контролируют общественники
Лаборатория общественного контроля проверит качество выполненных работ при ремонте дорожного покрытия Набережной имени 62-й Армии в Волгограде.
Лаборатория общественного контроля проверит качество выполненных работ при ремонте дорожного покрытия Набережной имени 62-й Армии в Волгограде.
Специалисты, в присутствии представителей заказчика, подрядчика и ОНФ, взяли вырубки верхнего слоя асфальтобетонной смеси и проведут их лабораторные испытания.
Как отметил ведущий инженер МУ «Комдорстрой» Сергей Полежаев, Набережная имени 62-й Армии в границах от улицы Краснознаменская до паромной переправы ремонтируется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Протяженность участка 2,78 километра.
— На каждые 7 тысяч квадратных метров уложенного асфальтобетонного покрытия согласно нормам делают три контрольные вырубки: лабораториями подрядчика, заказчика и независимой организации. Как и в данном конкретном случае. Если исследования покажут, что дорожное покрытие не соответствует СНиПам и ГОСТам, то подрядная организация устранит недостатки за свой счет, — пояснил он.
— В ходе ремонта на объекте было выполнено фрезерование старого изношенного асфальтобетонного покрытия и ремонт колодцев. В настоящее время завершается устройство выравнивающего, верхнего слоя дорожного покрытия из износостойкого
Отметим, что Волгоградская область стала пилотной площадкой федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого только в этом году проводится 151 мероприятие, направленное на приведение в нормативное состояние 170 километров дорог. Уже завершена предусмотренная проектом реконструкция магистралей, укрепление обочин щебнем, устройство барьерного ограждения. Завершаются ремонты трасс, работы по установке новых дорожных знаков, автобусных павильонов, барьерных ограждений.
В настоящее время комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области формирует проект аналогичной программы на 2018 год, где предусматривается привести в нормативное состояние порядка 335 километров дорожной сети Волгоградской городской агломерации. При формировании проекта будут учтены пожелания жителей города и области.
Напомним, всего дорожными работами в 2014—2017 годах в регионе охвачено около 1,5 тысячи километров автотрасс — таких объемов в области не было с советских времен. В регионе построено 39 асфальтированных дорог к селам и шести объектам сельхозпроизводства. Глобальные перемены произошли и в Волгограде, где с 2014 года отремонтировано 250 километров дорог, обустроены дорожные подъезды к 90 школам, ремонтируются внутриквартальные покрытия. Завершаются реконструкция шоссе Авиаторов и строительство рокадной дороги, которая существенно разгрузит центр города, Позитивные изменения в состоянии волгоградских дорог и хороший темп восстановления дорожного хозяйства отмечены председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в ходе рабочей поездки в Волгоград 8 августа 2017 года. Кроме того, опыт волгоградского региона по развитию