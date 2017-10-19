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17:19 (мск), источник: РИАЦ

Качество ремонта волгоградских дорог контролируют общественники

Лаборатория общественного контроля проверит качество выполненных работ при ремонте дорожного покрытия Набережной имени 62-й Армии в Волгограде.

Источник: РИАЦ

Специалисты, в присутствии представителей заказчика, подрядчика и ОНФ, взяли вырубки верхнего слоя асфальтобетонной смеси и проведут их лабораторные испытания.

Как отметил ведущий инженер МУ «Комдорстрой» Сергей Полежаев, Набережная имени 62-й Армии в границах от улицы Краснознаменская до паромной переправы ремонтируется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Протяженность участка 2,78 километра.

— На каждые 7 тысяч квадратных метров уложенного асфальтобетонного покрытия согласно нормам делают три контрольные вырубки: лабораториями подрядчика, заказчика и независимой организации. Как и в данном конкретном случае. Если исследования покажут, что дорожное покрытие не соответствует СНиПам и ГОСТам, то подрядная организация устранит недостатки за свой счет, — пояснил он.

— В ходе ремонта на объекте было выполнено фрезерование старого изношенного асфальтобетонного покрытия и ремонт колодцев. В настоящее время завершается устройство выравнивающего, верхнего слоя дорожного покрытия из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона и ремонт тротуаров. Общий объем работ выполнен на 95 процентов. Они ведутся согласно утвержденному плану и будут завершены согласно графику — до 31 октября, — рассказал представитель подрядной организации Владимир Онищенко.

Подрядчик заверил, что проверки выполненных работ не боится, поскольку уверен в их качестве.

Отметим, что Волгоградская область стала пилотной площадкой федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого только в этом году проводится 151 мероприятие, направленное на приведение в нормативное состояние 170 километров дорог. Уже завершена предусмотренная проектом реконструкция магистралей, укрепление обочин щебнем, устройство барьерного ограждения. Завершаются ремонты трасс, работы по установке новых дорожных знаков, автобусных павильонов, барьерных ограждений.

В настоящее время комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области формирует проект аналогичной программы на 2018 год, где предусматривается привести в нормативное состояние порядка 335 километров дорожной сети Волгоградской городской агломерации. При формировании проекта будут учтены пожелания жителей города и области.

Напомним, всего дорожными работами в 2014—2017 годах в регионе охвачено около 1,5 тысячи километров автотрасс — таких объемов в области не было с советских времен. В регионе построено 39 асфальтированных дорог к селам и шести объектам сельхозпроизводства. Глобальные перемены произошли и в Волгограде, где с 2014 года отремонтировано 250 километров дорог, обустроены дорожные подъезды к 90 школам, ремонтируются внутриквартальные покрытия. Завершаются реконструкция шоссе Авиаторов и строительство рокадной дороги, которая существенно разгрузит центр города, Позитивные изменения в состоянии волгоградских дорог и хороший темп восстановления дорожного хозяйства отмечены председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в ходе рабочей поездки в Волгоград 8 августа 2017 года. Кроме того, опыт волгоградского региона по развитию дорожно-транспортной сети губернатор Андрей Бочаров представил на международном форуме в Москве.

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