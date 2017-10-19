Москва сократит траты на празднование Нового года на треть

Источник: Агентство «Москва»

«Москва планирует потратить на празднование Нового года на 30% меньше, чем год назад. В настоящее время в бюджете заложено 930 млн рублей. Эти средства пойдут на дополнительное праздничное оформление, приобретение различных световых конструкций, на проведение театральных постановок и другие мероприятия», — сказал Немерюк.

По данным Немерюка, на каждый вложенный в празднование Нового года бюджетный рубль в городскую казну вернется пять рублей в виде налоговых поступлений.

Это эффект по опыту проведения городских фестивалей и за счет роста туристического потока, отметил он.