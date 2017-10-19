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17:42 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани аварийный дом, который ранее признали пригодным, снесут: все жители расселены

В Казани два аварийных дома по улице Максимова, 37 и 39 будут сносить. Как сообщил народный корреспондент портала ProKazan.ru Илья Ананьев, дом отключили от электроснабжения, а жителей уже расселили.

В администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани порталу ProKazan эту информацию подтвердили.

 — Работа по расселению жителей домов № 37 и № 39 по улице Максимова ведется инвестором — строительной организацией ООО «Сармай», — сказали в администрации. — В доме № 39 было 19 жилых помещений, расселены почти все жители, остается решить вопрос с одной семьей, которая по факту длительное время проживает по другому адресу. В доме № 37 находится 23 жилых помещений. Со всеми жителями инвестором достигнута договоренность о предварительном бронировании квартир в новом готовом доме по улице Максимова, 39б и в строящемся доме по улице Ленинградская, 19 В. Сейчас не расселенными остаются 8 семей.

Однако сроки сноса домов пока не установлены, их определит инвестор.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что Исполком принял решение признать пригодным для проживания дом № 39 по улице Максимова, в 2009 году признанный аварийным.

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