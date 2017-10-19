В Сочи введут нерегулируемые тарифы на автобус до села Веселого

Источник: ЮГА.ру

В первом полугодии 2018 года на маршруте № 124С, который ходит от железнодорожного вокзала Сочи через ж/д вокзал «Олимпийский парк» и КИЦ «Некрасовское» до села Веселого, изменят вид регулярных перевозок на нерегулируемые тарифы. Для этого проведут открытый конкурс, сообщили в пресс-службе мэрии курорта. Так, муниципальная маршрутная сеть Сочи сократится до 145 маршрутов регулярных перевозок.

По информации департамента транспорта и связи администрации Сочи, сегодня пассажирские перевозки осуществляют МУП «Сочиавтотранс» и семь частных организаций-перевозчиков на основании договоров, заключенных по результатам конкурса. В сутки подвижной состав «Сочиавтотранса» потребляет около 30 тонн топлива.

Все маршруты регулярных перевозок частично или полностью оплачиваются за счет средств бюджета Краснодарского края или Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в феврале в сочинские автобусы вернули кондукторов, это позволило МУП «Сочиавтотранс» увеличить выручку на 42%. В июле в городе запустили проект оптимизации маршрутной сети для автобусов и маршруток.