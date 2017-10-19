Суд признал банкротом оператора Moscow Duty Free в аэропорту Шереметьево

Суд открыл в отношении ЗАО «Аэроферст» конкурсное производство. Другие подробности пока не сообщаются.
Начальная процедура банкротства — наблюдение — в компании была введена в апреле по заявлению белизской Taviz Holding Ltd, долг перед которой составлял на тот момент 2 миллиарда рублей. Право требования к заявителю перешло от зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Friso Trading Inc. Оно основано на договоре купли-продажи от 2006 года и подтверждается решением ростовского постоянно действующего третейского суда при ООО «Закон». Временным управляющим должника столичный арбитраж утвердил арбитражного управляющего Дмитрия Гаранина.
Дело о банкротстве «Аэроферста» суд возбудил в марте 2016 года по заявлению Friso Trading Inc. Представитель должника наличие задолженности не оспаривал, против введения процедуры банкротства не возражал. Ранее должник заявлял о возможности урегулирования спора с Friso Trading Inc мирным путем.
В ходе наблюдения суд включил в реестр требований кредиторов «Аэроферста» долг перед Taviz Holding в размере еще 466 миллионов рублей.
Крупными кредиторами экс-оператора шереметьевского duty free являются также Сбербанк — задолженность в 2,9 миллиарда рублей и ВТБ — долг около 3 миллиардов рублей.
Компания «Аэроферст» создана в 1988 году и занималась беспошлинной торговлей в магазинах аэропорта «Шереметьево» и на бортах самолетов. «Аэрофлот» в январе 2013 года продал 66,66% акций «Аэроферста» ЗАО «Ариал» за 1,23 миллиарда рублей. В июне того же года ФАС разрешила «Ариалу» купить еще 33,34% оператора магазинов беспошлинной торговли у Aer Rianta International.