Суд признал банкротом оператора Moscow Duty Free в аэропорту Шереметьево

Источник: РИА Новости

Суд открыл в отношении ЗАО «Аэроферст» конкурсное производство. Другие подробности пока не сообщаются.

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Начальная процедура банкротства — наблюдение — в компании была введена в апреле по заявлению белизской Taviz Holding Ltd, долг перед которой составлял на тот момент 2 миллиарда рублей. Право требования к заявителю перешло от зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Friso Trading Inc. Оно основано на договоре купли-продажи от 2006 года и подтверждается решением ростовского постоянно действующего третейского суда при ООО «Закон». Временным управляющим должника столичный арбитраж утвердил арбитражного управляющего Дмитрия Гаранина.

Дело о банкротстве «Аэроферста» суд возбудил в марте 2016 года по заявлению Friso Trading Inc. Представитель должника наличие задолженности не оспаривал, против введения процедуры банкротства не возражал. Ранее должник заявлял о возможности урегулирования спора с Friso Trading Inc мирным путем.

В ходе наблюдения суд включил в реестр требований кредиторов «Аэроферста» долг перед Taviz Holding в размере еще 466 миллионов рублей.

Крупными кредиторами экс-оператора шереметьевского duty free являются также Сбербанк — задолженность в 2,9 миллиарда рублей и ВТБ — долг около 3 миллиардов рублей.