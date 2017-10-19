Петербургская редакция «Ведомостей» закрывается
Петербургская вкладка исчезнет из «Ведомостей» уже на следующей неделе.
Петербургская вкладка исчезнет из «Ведомостей» уже на следующей неделе.
19 октября стало известно, что петербургская редакция газеты «Ведомости» прекратит свою работу со следующей недели, сообщает Росбалт.
«К сожалению, это так», — сообщили в самой редакции, не вдаваясь в подробности.
Напомним, что «Ведомости» — ежедневная деловая газета России, выходит с 1999 года. Освещает экономические, финансовые, корпоративные и политические события.