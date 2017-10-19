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17:09 (мск), источник: ЮГА.ру

Гордума Краснодара попросит министра обороны передать 6 домов на Дзержинского в собственность города

Городская дума Краснодара 19 октября обратилась к министру обороны РФ Сергея Шойгу с просьбой передать свободные квартиры в домах на улице Дзержинского в муниципальную собственность.

Источник: ЮГА.ру

Такое изменение поможет следить за состоянием домов № 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14 и 54/15 и прилегающей территории, а город сможет предоставлять жилье очередникам, врачам и учителям, а также переселять в свободные квартиры жителей ветхих и аварийных построек.

Председатель гордумы Краснодара Вера Галушко рассказала, что сейчас эти шесть домов на 40% заселены военнослужащими, остальную часть составляют лица без регистрации и те, кто ведет асоциальный образ жизни. Долг этих домов за коммуналку составил более 50 млн рублей. Эти проблемы создают нездоровую обстановку в микрорайоне, поэтому власти города подготовили обращение министру, объяснила Галушко.

В тексте письма отмечается, что власти Краснодара вынуждены отказывать в многочисленных просьбах жителей о благоустройстве придомовых территорий, возведении спортивных и детских площадок и подключении к коммуникациям, потому что здания находятся в федеральной собственности. Так, во дворах нет уличного освещения, а в трех домах отсутствует горячая вода.

«Изложенные факты ведут к инфраструктурной деградации, морально-психологической и социальной напряженности, а также криминализации в де-факто обособляющемся кластере из шести домов, выпавших из единой системы городского хозяйства», — говорится в обращении.

Кроме того, по предложению городского департамента муниципальной собственности и городских земель депутаты согласились списать муниципальное имущество — сгоревшее нежилое здание на улице Гимназической, 72/1, передает пресс-служба администрации города.

Как сообщали Юга.ру, 29 сентября в доме на Гимназической произошел пожар на площади 900 кв. м. В начале октября мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что выгоревшее здание — аварийное, оно не подлежит восстановлению и может обрушиться. После оформления документов дом снесут.

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