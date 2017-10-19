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17:11 (мск), источник: РБК

Греф назвал задачу Сбербанка на ближайшие 176 лет

Глава Сбербанка также рассказал о технологиях, которые он считает наиболее перспективными для внедрения в ближайшие пять-десять лет.

Источник: РИА "Новости"

Наиболее перспективными технологиями, на развитие которых в ближайшие 5−10 лет будет делать ставку Сбербанк, являются искусственный интеллект, блокчейн и робототехника, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Сбербанка Герман Греф.

Если говорить о нас как о компании, то три технологии. Номер один — это искусственный интеллект, то, что сегодня является уже доминирующей технологией. Второе — это, конечно, технология блокчейн — это наше будущее. Ну, и третья технология, если говорить о технологии сегодняшнего дня, наверное, все-таки робототехника.
Герман Греф
Глава Сбербанка

По его словам, в перспективе технология блокчейн может радикально изменить банковский сектор, так как благодаря ей клиенты банка смогут обойтись без централизованной платформы.

«Это будет иметь очень серьезное воздействие на конфигурацию нашего бизнеса, на технологическую оболочку и саму бизнес-модель. До конца, как она будет выглядеть через десять лет, я не могу предсказать и боюсь, что такого человека найти будет весьма сложно. Но мы видим, что это наше будущее, это будущее, которое сферу услуг изменит радикальным образом», — пояснил Греф.

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Он подчеркнул, что в этой ситуации руководство Сбербанка должно понимать «направления изменений», чтобы иметь возможность первыми использовать новые технологии, адаптировав бизнес-модель.

«Нашему банку 176 лет, и наша задача — сделать так, чтобы славная история нашего банка на нас не закончилась, чтобы он просуществовал еще следующие 176 лет. И в этом смысле [нужны] такие прагматические шаги, связанные с имплементацией самых передовых технологий, что мы сейчас и делаем», — сказал Греф.

В начале августа 2017 года Греф рассказал президенту России Владимиру Путину о том, что внедрение искусственного интеллекта помогло Сбербанку рекордно сократить просрочку по кредитам.

В конце сентября старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин говорил, что уже в следующем году банк планирует ввести в промышленную эксплуатацию систему мониторинга поведения клиентов в социальных сетях.

«Чтобы мы поняли, кто, все следы, все источники, чтобы стало понятно, что это за человек, и если он “лайкает” тюремные четки и “Владимирский централ”, то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит, скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть», — пояснил тогда Ведяхин (цитата по «Интерфаксу»).

Сам Путин в сентябре 2017 года назвал искусственный интеллект будущим не только России, но всего человечества.

«Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — сказал тогда Путин.

Справка
Биткоины, блокчейны, криптовалюта

Откуда что берется, как работает и стоит ли в это инвестировать? Отвечаем на главные вопросы, касающиеся самого прогрессивного и обсуждаемого, но одновременно и самого загадочного финансового инструмента современности.

Греф: Сбербанк реализовал порядка 15 экспериментальных проектов с платформой Ethereum
Во время загрузки произошла ошибка.
16:27 (мск)© Ньюстюб
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