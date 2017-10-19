Донские парламентарии утвердили размер прожиточного минимума пенсионеров на 2018 год

Очередной шаг в решении проблем обманутых дольщиков сделан — депутаты донского парламента приняли изменения в профильный закон. Теперь обманутыми считаются те дольщики, которые включены в соответствующий реестр, вне зависимости от того, в каком году начали возводить проблемный дом. При этом деньги на подключение к инженерным сетям будут направлять из областного бюджета авансом, а не по факту выполненных работ. Уже выделено 70 миллионов рублей.

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«Мы считаем, что внесение этих поправок позволит только в Ростове до конца года ввести пять новых многоквартирных домов и вывести их из числа проблемных. В следующем году, по предварительным расчетам, до 10 домов воспользуются новой схемой», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Отредактированы и параметры главного финансового закона на 2017 год: доходы увеличены, расходы уменьшены. Из резервного фонда значительная сумма выделена на повышение зарплат бюджетникам, больше будут получать 33 тысячи человек.

«309 миллионов рублей пойдут на повышение заработной платы медицинским работникам, социальным работникам и работникам культуры в целях доведения их заработной платы до средней по области в соответствии с указами Президента», — пояснил первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по бюджету Андрей Харченко.

Депутаты приняли еще одну поправку, к Уставу области. Это связано с тем, что на федеральном уровне расширен круг полномочий законодательных собраний регионов. Теперь донской парламент имеет право заслушивать информацию о работе территориальных подразделений федеральных структур.

«Территориальных подразделений на территории Ростовской области более 40. Надеемся, что начиная с этого года, мы начнем активную работу в этом направлении», — отметила заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.

«Мы получили механизм для выстраивания диалога по тем проблемам, которые волнуют наших избирателей, с теми чиновниками, которые работают в области и подчиняются федеральным министерствам и ведомствам», — рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.