Власти Казани подготовили бездефицитный бюджет на 2018 год

Источник: Prokazan.ru

Так, в 2019 году доходы и расходы останутся примерно на этом же уровне — 21, 63 млрд рублей. В 2020 году показатели вырастут до 21,91 млрд рублей.

В размере 225,5 млн рублей составит общий объем бюджетных ассигнований, а размер резервного фонда будет установлен в размере 112,5 млн рублей.