«Нижегородская область способна нарастить число высокопроизводительных рабочих мест до 500 тысяч», — Борис Титов

Источник: ombudsmanbiz.ru

По его словам, Нижегородская область является для России очень серьезным экономическим кластером, показывает значительный рост промышленного производства, но при этом имеет недостаточно высокий уровень жизни. «Общее число рабочих мест падает, но число именно высокопроизводительных мест растет. При этом мы считаем, что потенциал ещё есть и регион может нарастить количество ВПРМ ещё на 179 тысяч — до полумиллиона, в первую очередь за счет промышленного сектора», — сказал Титов, добавив, что для этого необходимы правильные экономические решения.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что, по мнению предпринимателей, развитию бизнеса мешает в первую очередь экономическая неопределенность, а также высокие тарифы и проценты по кредитам. Говоря об экономической определенности, Титов подчеркнул, что бизнес видит ее иначе, нежели правительство, для которого она заключается в низкой инфляции и стабильном бюджете. Предприниматели выделяют важность устойчивого роста и ответы на вопросы, за счёт чего будет расти экономика, есть ли планы по стимулированию источников роста и команда, которая будет за него отвечать. Он также подчеркнул, что тарифы на электроэнергию в Нижегородской области самый высокие в ПФО, и в аппарат уполномоченного поступает множество связанных с этим жалоб. Титов акцентировал внимание на том, что с этим тоже необходимо вести целенаправленную работу.