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19:10 (мск), источник: Kazinform

Какие госслужащие чаще всего берут взятки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Директор департамента Национального бюро по противодействию коррупции Талгар Серикбаев отчитался по работе ведомства за 9 месяцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С начала года Нацбюро выявило более 3 тысяч фактов коррупции. В основном они связаны со взятками, хищениями, а также злоупотреблениями со стороны должностных лиц. Коррупции наиболее подвержены сотрудники органов внутренних дел, должностные лица акиматов, а также органов госдоходов. Больше половины уголовных дел на сегодня направлены в суд.

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«К расследованию каждого дела мы подходим тщательно, поскольку каждый случай связан с судьбой человека. Устанавливаются и изучаются все обстоятельства дела вплоть до мелких деталей. Такой подход позволяет обеспечивать неопровержимостью доказательства по делу. В результате подозреваемые, осознавая полноту своей вины, идут на сделку с правосудием. К таким лицам в соответствии с законодательством применяется упрощенный порядок расследования. На сегодня, почти половина уголовных дел завершены в таком порядке», — сказал в ходе пресс-конференции.

По его словам, за совершение коррупционных деяний к уголовной ответственности привлекаются 946 лиц. В их числе экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, руководство Комитета геологии и недропользования, руководители АО «Байтерек девелопмент», бывший председатель Комитета фармации Минздрава Лариса Пак, председатель правления «СК-Фармация» Максим Касаткин и другие.

«По отдельным уголовным делам к ответственности привлекаются целые группы до 25 лиц. То есть мы ориентированы на пресечение системной коррупции, с разоблачением всей цепочки незаконной деятельности — от исполнителей до организаторов преступлений. Таких фактов с начала года выявлено 89. Установлено порядка 300 лиц, состоящих в преступных группах. Особое внимание уделяется защите бизнеса от незаконного вмешательства со стороны госорганов. С начала года пресечено 269 таких фактов с участием 181 должностного лица. Зачастую они связаны с вымогательством взяток при проведении госзакупок, подписания актов выполненных работ, и общее покровительство. В результате такой работы мы защитили права порядка 200 субъектов бизнеса», — добавил Т. Серикбаев.

Что касается возмещения причиненного государству ущерба, то в текущем году сумма составила 7,5 миллиардов тенге. Это реальные деньги, добровольно погашенные виновными лицами. В целом, за весь период деятельности антикоррупционной службы, мы добились возмещения порядка 22 млрд тенге.

«Масштабность этой суммы можно сравнить с расходами на строительство 14 школ или 73 детских садов, либо 13 больниц. Не ограничивая свою работу установлением и арестом активов коррупционеров, мы контролируем дальнейшее движение конфискованного имущества, вплоть до обращения в доход государства. По нашей инициативе сейчас прорабатывается вопрос о передаче таких активов детским домам, многодетным семьям, домам престарелых и другим социальным объектам», — заключил спикер.

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