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18:59 (мск), источник: РИА Крым

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства Симферопольской ТЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения по итогам рассмотрения проекта строительства Симферопольской ТЭС, сообщается пресс-служба учреждения.

Источник: РИА "Новости"

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты пришли к выводу, что сметная стоимость объекта капитального строительства определена достоверно», — отметили в пресс-службе.

Также эксперты пришли к выводу, что сметная стоимость объекта определена достоверно.

Согласно проекту, в состав ТЭС войдут две конденсационных парогазовые установки общей установленной мощностью 470 МВт. Годовое число часов использования установленной мощности составит 8000. Кроме того, запланировано строительство пуско-отопительной котельной. Основным топливом для ее газотурбинных установок и котлов станет природный газ. В случае необходимости станция сможет функционировать в автономном режиме, используя уже не газ, а дизельное топливо.

ТЭС будет работать недалеко от поселка Строгоновка, рядом с подстанцией «Симферополь» и высоковольтной линией «Джанкой». Объект будет полностью соответствовать всем требованиям промышленной и экологической безопасности и выдержит даже 8-балльное землетрясение.

Финансирование проекта планируется вести за счет средств федерального бюджета и инвестиций застройщика в виде кредитов коммерческих банков, привлекаемых под государственную гарантию России.

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