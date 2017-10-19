Главгосэкспертиза одобрила проект строительства Симферопольской ТЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения по итогам рассмотрения проекта строительства Симферопольской ТЭС, сообщается
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения по итогам рассмотрения проекта строительства Симферопольской ТЭС, сообщается
«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты пришли к выводу, что сметная стоимость объекта капитального строительства определена достоверно», — отметили в
Также эксперты пришли к выводу, что сметная стоимость объекта определена достоверно.
Согласно проекту, в состав ТЭС войдут две конденсационных парогазовые установки общей установленной мощностью 470 МВт. Годовое число часов использования установленной мощности составит 8000. Кроме того, запланировано строительство
ТЭС будет работать недалеко от поселка Строгоновка, рядом с подстанцией «Симферополь» и высоковольтной линией «Джанкой». Объект будет полностью соответствовать всем требованиям промышленной и экологической безопасности и выдержит даже 8-балльное землетрясение.
Финансирование проекта планируется вести за счет средств федерального бюджета и инвестиций застройщика в виде кредитов коммерческих банков, привлекаемых под государственную гарантию России.