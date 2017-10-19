Главгосэкспертиза одобрила проект строительства Симферопольской ТЭС

Источник: РИА "Новости"

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты пришли к выводу, что сметная стоимость объекта капитального строительства определена достоверно», — отметили в пресс-службе.

Также эксперты пришли к выводу, что сметная стоимость объекта определена достоверно.

Согласно проекту, в состав ТЭС войдут две конденсационных парогазовые установки общей установленной мощностью 470 МВт. Годовое число часов использования установленной мощности составит 8000. Кроме того, запланировано строительство пуско-отопительной котельной. Основным топливом для ее газотурбинных установок и котлов станет природный газ. В случае необходимости станция сможет функционировать в автономном режиме, используя уже не газ, а дизельное топливо.

ТЭС будет работать недалеко от поселка Строгоновка, рядом с подстанцией «Симферополь» и высоковольтной линией «Джанкой». Объект будет полностью соответствовать всем требованиям промышленной и экологической безопасности и выдержит даже 8-балльное землетрясение.