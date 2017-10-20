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09:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти потратят до 2,75 млрд рублей на содержание дорог Воронежской области

Подрядчиков обяжут поддерживать чистоту и целостность асфальта и мостов.

Источник: РИА "Воронеж"

Областной департамент транспорта и автомобильных дорог объявил три тендера на выполнение работ по содержанию автодорог в десяти районах Воронежской области в среду, 19 октября. Общая сумма контрактов составит до 2,75 млрд рублей. Деньги выделят из дорожного фонда Воронежской области.

Согласно документам аукционов, подрядчики должны будут следить за дорогами в Бобровском, Острогожском, Лискинском, Каменском, Ольховатском, Подгоренском, Панинском, Кантемировском, Россошанском и в Бутурлиновском районах. В обязанности исполнителей войдет поддержание дорог в чистоте, устранение повреждений, защита асфальта от поверхностных разрушений, восстановление изношенных верхних слоев асфальтового покрытия. Также подрядчики должны будут ухаживать за мостами, ремонтировать их и красить. На дорогах появятся недостающие дорожные знаки, сигнальные столбики и светоотражающие щитки. Зимой исполнителям нужно обеспечить дежурства механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью, работу патрульной снегоочистки. В обязанности подрядчиков войдут вывоз и утилизация снега. Срок выполнения работ составит с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

Подать заявки на аукционы можно до 9:00 вторника, 7 ноября. Электронный аукцион пройдет 16 ноября.

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Власти потратят до 2,75 млрд рублей на содержание дорог Воронежской области
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