Эксперты выяснили, кто снимает квартиры без мебели

18% пустых квартир составляют лоты с минимальным набором предметов интерьера, полностью пустое жилье без мебели встречается в 12% случаев, и в 5% квартиры сдаются в новостройках без чистовой отделки.

Спрос на квартиры без мебели составляет примерно 15% от общего объема. На классы эконом и комфорт приходится 60% спроса, остальные 40% занимает бизнес-класс.

Порядка 25% спроса на жилье без мебели на массовом рынке аренды распределено между теми, кто продал свою прежнюю квартиру и купил новую в строящемся доме. Таким людям требуется временное место жительства, пока их квартиры не будут готовы. За год число таких арендаторов выросло в 1,5 раза — это объясняется ростом числа сделок на рынке новостроек.

Также пустое жилье арендуют на время те, кто делает ремонт в собственной квартире и хочет вывезти оттуда обстановку — таких арендаторов в настоящее время 10%, годом ранее их число составляло 11,2% от общего количества снимающих жилье.

15% спроса на квартиры без мебели составляют бригады иногородних рабочих, годом ранее их было 17%. Такие наниматели могут выполнить ремонт в квартире в счет частичной или полной оплаты проживания.

Снять квартиру и привезти туда свою мебель предпочитают также молодые москвичи, съезжающие от родителей — таких нанимателей сегодня 5%, за год их количество выросло на 0,8%.

Не более 5% от общего спроса составляют так называемые арендаторы со стажем — люди, которые уже продолжительное время снимают жилье и успели обзавестись собственной мебелью. К ним можно отнести и участников двойной аренды — тех, кто сдает свое жилье и снимает другое, более удобное по цене, площади или месторасположению. За два года количество таких групп существенно снизилось — в 2015 году они составляли 35% от всего спроса.

Довольно большой популярностью немеблированные квартиры пользуются в сегменте бизнес-класса: доля спроса на них — 40% (год назад — 44%). Для арендаторов жилья данной ценовой категории это не вынужденная мера, а принципиальное предпочтение: в условиях текущего рынка владельцы дорогих квартир в погоне за клиентом могут сдавать их с условием покупке мебели под арендаторов. Как правило, пустые квартиры в бизнес-классе сдаются с оборудованной кухней и бытовой техникой, а вот мебель предоставляется по выбору нанимателя.