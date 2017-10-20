Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Вы пьяны": запись разговора друга Марьянова со скорой - СМИ
Секс сокращает жизнь
Путин предупредил о бойне из-за закрытия границы РФ с Донбассом
СКР возбудил дело после хищения средств у Владимира Этуша
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
12:57 (мск), источник: Вести.Ru

Эксперты выяснили, кто снимает квартиры без мебели

Жилье без мебели в настоящее время составляет 35% от всего объема предложения на столичном рынке аренды и пользуется стабильным спросом, говорится в сообщении компании «Инком-Недвижимость».

18% пустых квартир составляют лоты с минимальным набором предметов интерьера, полностью пустое жилье без мебели встречается в 12% случаев, и в 5% квартиры сдаются в новостройках без чистовой отделки.

Спрос на квартиры без мебели составляет примерно 15% от общего объема. На классы эконом и комфорт приходится 60% спроса, остальные 40% занимает бизнес-класс.

Порядка 25% спроса на жилье без мебели на массовом рынке аренды распределено между теми, кто продал свою прежнюю квартиру и купил новую в строящемся доме. Таким людям требуется временное место жительства, пока их квартиры не будут готовы. За год число таких арендаторов выросло в 1,5 раза — это объясняется ростом числа сделок на рынке новостроек.

Также пустое жилье арендуют на время те, кто делает ремонт в собственной квартире и хочет вывезти оттуда обстановку — таких арендаторов в настоящее время 10%, годом ранее их число составляло 11,2% от общего количества снимающих жилье.

15% спроса на квартиры без мебели составляют бригады иногородних рабочих, годом ранее их было 17%. Такие наниматели могут выполнить ремонт в квартире в счет частичной или полной оплаты проживания.

Снять квартиру и привезти туда свою мебель предпочитают также молодые москвичи, съезжающие от родителей — таких нанимателей сегодня 5%, за год их количество выросло на 0,8%.

Не более 5% от общего спроса составляют так называемые арендаторы со стажем — люди, которые уже продолжительное время снимают жилье и успели обзавестись собственной мебелью. К ним можно отнести и участников двойной аренды — тех, кто сдает свое жилье и снимает другое, более удобное по цене, площади или месторасположению. За два года количество таких групп существенно снизилось — в 2015 году они составляли 35% от всего спроса.

Довольно большой популярностью немеблированные квартиры пользуются в сегменте бизнес-класса: доля спроса на них — 40% (год назад — 44%). Для арендаторов жилья данной ценовой категории это не вынужденная мера, а принципиальное предпочтение: в условиях текущего рынка владельцы дорогих квартир в погоне за клиентом могут сдавать их с условием покупке мебели под арендаторов. Как правило, пустые квартиры в бизнес-классе сдаются с оборудованной кухней и бытовой техникой, а вот мебель предоставляется по выбору нанимателя.

Скидки на пустые квартиры по сравнению с меблированными могут достигать 10% в бизнес-классе и 15% в массовых сегментах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
Перед смертью Марьянов лечился от алкоголизма в нелегальной клинике. Видео
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Новосибирского экс-губернатора приговорили к трем годам условно
Минздрав планирует ввести экологический налог на окурки
Собчак рассказала об отсутствии у нее политической программы
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
Роспотребнадзор возобновил запрет на «Боярышник»
Спорт
Из-за кого Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной Испании В сборной Испании новый скандал. На этот раз он не связан с Каталонией
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу, и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь