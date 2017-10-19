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21:31 (мск), источник: ИА Башинформ

20 октября в домах уфимцев отключат тепло и горячую воду

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В связи с проведением ремонтных работ 20 октября с 9.00 до 20.00 часов в некоторых домах уфимцев будут отключены тепло и горячая вода.

В администрации Уфы сообщили, что это коснется потребителей, проживающих по ул. Менделеева (от ул. Обской до ул. С. Агиша), С. Агиша, Губайдуллина, Генерала Горбатова, Бакалинская, Злобина. Также возможно ухудшение параметров теплоснабжения у потребителей, проживающих по ул. Менделеева (от ул. Обской до ул. Рабкоров), Батырская, Авроры, С. Перовской (нечетная сторона), Мубарякова, Кронштадтская.

Технологические повреждения были обнаружены в результате проведенных испытаний тепловых сетей методом так называемой «температурной волны». Все они будут устранены в ближайшее время, специалисты МУП УИС примут все меры для того, чтобы сократить время отключения и снижения параметров, и завершить работы досрочно.

Также завтра в связи со строительством теплотрассы ТМ-26 между котельными в микрорайоне Затон с 9.00 до 20.00 часов будет отключено ЦО и ГВС в домах по ул. Ахметова 273, 275/1, 298,300, 300/1, 300/2, 302, 304/2, 316, 316/1,316/3, 316/4, 318, 318/1, пер. Запорожский, 7, 32. Шмидта 16, 16/1, в школе № 4 по ул. Ахметова, 304 и еще в 13 прочих объектах.

Для снижения дискомфорта в ночь перед работами будет осуществлен прогрев домов, температура в теплосети для этой зоны теплоснабжения будет поднята на пять градусов. После завершения ремонтных работ также будут завышены параметры по температуре для быстрого выхода на нормальный режим в помещениях.

Уфимцев просят с пониманием отнестись к данным работам. Это делается, в первую очередь, для того, чтобы зимой во всех домах было тепло и комфортно.

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