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20:24 (мск), источник: РБК

ЦБ списал средства со счетов Шишханова и Гуцериева в Бинбанке

В рамках проведения процедуры оздоровления банка ЦБ списал деньги со счетов руководства и бенефициаров Бинбанка, всего у 70 человек. Регулятор уже второй раз применяет эту жесткую меру в отношении топ-менеджеров санируемых банков.

Источник: РИА "Новости"

Средства около 70 руководителей, контролирующих лиц Бинбанка, в том числе его бенефициаров — Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева, на счетах кредитной организации списаны, сообщили РБК в пресс-службе Банка России. Представитель ЦБ отметил, что списание денег топ-менеджеров банка, в рамках действующего законодательства, произошло 13 октября, а уведомления об этом они получили в четверг, 19 октября.

Согласно закону о банкротстве, управляющие работники и контролирующие банк лица уведомляются о прекращении обязательств банка перед ними в течение пяти рабочих дней с даты утверждения плана участия.

Списанию подлежат все деньги, находящиеся на счетах руководителей и контролирующих лиц, кроме их зарплаты и возмещений вреда жизни и здоровью.

В Центробанке не раскрыли общий объем списанных средств.

Это уже второй раз, когда регулятор идет на такую меру. В мае этого года в силу вступили поправки в закон о несостоятельности (банкротстве) (127-ФЗ), закрепляющие возможность прямого участия Банка России в санации банков с применением средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) и его право списывать личные накопления топ-менеджмента банков.

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Впервые эта процедура была проведена в сентябре: тогда деньги были списаны со счетов примерно 100 топ-менеджеров «ФК Открытия», о санации которой было объявлено 29 августа. Тогда два источника РБК, близкие к банку «ФК Открытие», сообщали, что еще в августе ряд топ-менеджеров «ФК Открытие» забирали средства со своих счетов в банке.

Бинбанк не ответил на запрос РБК. Ряд топ-менеджеров банка, опрошенных РБК, в том числе председатель правления Евгений Давыдович, отказались от комментариев.

ЦБ объявил о санации Бинбанка, занимавшего 12-е место среди банков России по размеру активов, 21 сентября. Банк проходит процедуру финансового оздоровления через новый подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). По новым правилам санации регулятор становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей их частному инвестору. По последним оценкам ЦБ, затраты на санацию Бинбанка составят ​около 350−370 млрд руб.

Крупнейшим собственником Бинбанка является Микаил Шишханов — племянник Михаила Гуцериева, основного владельца группы «Сафмар». Согласно информации банка, основные бенефициары банка Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов через различные компании контролируют совокупно 98,75% акций банка.

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