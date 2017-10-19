Запуск новой пенсионной системы оказался под угрозой

По его словам, для запуска ИПК с 2019 года необходимо, чтобы правительство и Госдума одобрили соответствующий закон в осеннюю сессию, однако ни исполнительная, ни законодательная власть делать этого не торопятся.

«Должна быть проведена большая организационно-правовая работа, по созданию автоматизированных систем, которая позволила бы перейти из действующей системы пенсионных накоплений в ИПК. Но задержки во времени опасны, они работают против стабильности системы», — предупреждает зампред ЦБ.

Чистюхин призвал правительство отложить дискуссии и несогласие в некоторых аспектах концепции и внести закон в Госдуму как можно раньше.

Споры вызывают два принципиальных момента — авторегистрация в системе ИПК и пенсионный администратор.

В среду, 18 октября, глава Минтруда Максим Топилин заявил, что включать всех граждан в систему ИПК автоматически не следует. «Нельзя ни работника, как было вначале, а теперь как предлагается через трудовой договор, через работодателя, нельзя законодательно обязать формировать пенсионные права в накопительной компоненте. У нас всегда была такая точка зрения, это должно быть личным делом, либо предметом их с работодателем соглашения», — говорил Топилин.

При этом другой зампред ЦБ Сергей Швецов в начале октября, наоборот, заявлял, что переход на ИПК состоится быстрее планируемого — в 2018 году.

Концепция ИПК переносит ответственность за уплату взносов в Пенсионный фонд (ПФР) с работодателя на работника.

Согласно действующим предложениям, размер суммы, которая будет отчисляться в ПФР составит 6 процентов от зарплаты. Изначально предполагалось, что на эту систему переведут всех граждан с 2019 года, однако в дальнейшем от этого было решено отказаться.