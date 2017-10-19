Аэропорт Астаны оштрафован на 23,6 млн тенге

По информации Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства нацэкономики страны, воздушная гавань столицы применяла разные условия к равнозначным договорам с субъектами рынка по аренде емкости для хранения нефтепродуктов. Кроме того, акционерное общество навязывало заключать соглашения, по которым арендаторы были обязаны платить концессионный сбор за право реализации авиационного топлива на территории аэропорта.