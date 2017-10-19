Аэропорт Астаны оштрафован на 23,6 млн тенге
Международный аэропорт Астаны оштрафован за пользование своим монопольным положением на 23 млн 600 тысяч тенге, передает телеканал «Хабар 24».
Международный аэропорт Астаны оштрафован за пользование своим монопольным положением на 23 млн 600 тысяч тенге, передает телеканал «Хабар 24».
По информации Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства нацэкономики страны, воздушная гавань столицы применяла разные условия к равнозначным договорам с субъектами рынка по аренде емкости для хранения нефтепродуктов. Кроме того, акционерное общество навязывало заключать соглашения, по которым арендаторы были обязаны платить концессионный сбор за право реализации авиационного топлива на территории аэропорта.
Штраф на аэропорт наложен административным судом Астаны еще в августе. Однако решение пытались оспорить. Сегодня же суд Астаны отказал воздушной гавани в удовлетворении апелляции и назначил штраф в размере 10% от неправомерного дохода.