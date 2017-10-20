В Севастополе составили «черный список» объектов под снос

Он содержит Приказ Департамента городского хозяйства города «Об утверждении перечня самовольных построек, подлежащих демонтажу (сносу) на территории Севастополя» (Документ — ЗДЕСЬ).

Скажем сразу, это не просто «гаражи» и «ларьки». В «черном списке» и пристройка к «центровому» ресторану «Казбек», и гостиницы, и жилые дома в 4, а то и в 5 этажей, и пристройки, и торговые павильоны, и кафе, и баня, и… даже металлическая лестница к пляжу «Автобата».

Предвидим множество скандалов. И хотя по всем объектам есть решения судов, а следовательно, формулировка «незаконная постройка» уместна, разборки неизбежны. Уверены, больше всего шума будет по поводу сноса новостройки-пятиэтажки на ул. Артдивизионовской. Все квартиры в этом доме проданы. 120 квартир! Каков будет «социальный эффект» от сноса?

Что еще объединяет всех в «черном списке» правительства Севастополя? В нем нет олигархов и местных бонз, у которых подобных «четырехэтажных построек» десятки. Допускаем, что все они законопослушны, но начинать с дачных домиков и гаражно-строительных кооперативов… Скажем так, есть и более скандальные стройки и недострои в Севастополе.