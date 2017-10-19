Премьер Польши: «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы

Источник: РИА Новости

«Продолжение этой инвестиции угрожает не только энергетической независимости всей Центральной и Восточной Европы, но и подрывает энергетическую безопасность всего региона», — сказала Шидло.

«Во время сегодняшней рабочей сессии я решила поднять эту тему для обсуждения. С удовлетворением хочу сказать, что этот мой голос в дискуссии был поддержан другими главами правительств, а также значение этой темы поддержал господин председатель Дональд Туск», — добавила она.

Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что России пытаются чинить препятствия в прокладке новых энергомаршрутов — «Южного» и «Северного потоков», — хотя диверсификация поставок газа экономически эффективна, выгодна Европе и служит укреплению безопасности.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Против проекта выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.