Владивосток и Хабаровск соединили асфальтированной дорогой

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Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.

В Дальнереченском районе Приморского края открыто движение по участку с 355 по 366 км федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. Таким образом, две дальневосточные столицы наконец-то связала асфальтированная дорога, сообщает ИА PrimaMedia.

В торжественной церемонии, посвященной открытию объекта реконструкции, приняли участие директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев, глава Дальнереченского городского округа Александр Павлов, глава Дальнереченского муниципального района Аркадий Кузнецов.

«Сегодня мы вводим 13 километров новой, соответствующей современным стандартам, дороги. Хотелось бы отметить, что еще на стадии проектирования были учтены пожелания местных жителей. На отрезке пути, проходящем через поселок Аэропорт, установлены шумозащитные экраны, светофор, устроены съезды и тротуары, вдоль которых проведено электроосвещение», — подчеркнул в своем приветственном слове директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

Новый объект соответствует параметрам II технической категории дороги с асфальтобетонным покрытием и шириной проезжей части 7,5 м, при этом пропускная способность участка увеличилась вдвое — с 6 тыс. до 14 тыс. автомобилей в сутки.

В ходе реконструкции на объекте построены 17 водопропускных труб и два моста через р. Большая Дегтярка и ручей на 365-м км трассы. Кроме того, в качестве эксперимента на 500-метровом участке уложен нижний слой основания из щебеночной смеси, обработанной цементом с применением ресайклера.