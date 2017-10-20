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06:03 (мск), источник: РИА Новости

Американская авиакомпания выполнила первый рейс полностью женским экипажем

Москва, 20 окт — РИА Новости. Авиакомпания Southwest Airlines совершила первый рейс с полностью женским экипажем, сообщает компания в Twitter.

​Southwest Airlines опубликовала фото, снятое перед отправлением рейса. Отмечается, что Boeing-737 совершил перелет из Сент-Луиса в Сан-Франциско. Пассажиров обслуживали четыре борт-проводницы, а управлявшие самолетом два пилота также являются женщинами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также пользователи Twitter высоко оценили достижение Southwest Airlines в комментариях к записи.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, в 2016 году из около 584 тысяч пилотов, обладающих лицензией, примерно 39 тысяч были женщинами.

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