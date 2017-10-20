Американская авиакомпания выполнила первый рейс полностью женским экипажем
Москва, 20 окт — РИА Новости. Авиакомпания Southwest Airlines совершила первый рейс с полностью женским экипажем, сообщает компания в Twitter.
Москва, 20 окт — РИА Новости. Авиакомпания Southwest Airlines совершила первый рейс с полностью женским экипажем, сообщает компания в Twitter.
Southwest Airlines опубликовала фото, снятое перед отправлением рейса. Отмечается, что Boeing-737 совершил перелет из
Также пользователи Twitter высоко оценили достижение Southwest Airlines в комментариях к записи.
Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, в 2016 году из около 584 тысяч пилотов, обладающих лицензией, примерно 39 тысяч были женщинами.