Американская авиакомпания выполнила первый рейс полностью женским экипажем

​Southwest Airlines опубликовала фото, снятое перед отправлением рейса. Отмечается, что Boeing-737 совершил перелет из Сент-Луиса в Сан-Франциско. Пассажиров обслуживали четыре борт-проводницы, а управлявшие самолетом два пилота также являются женщинами.

Также пользователи Twitter высоко оценили достижение Southwest Airlines в комментариях к записи.