На Ванкоре добыли 150-миллионную тонну нефти

Это одна из 42-х кустовых площадок Ванкорского месторождения. Именно здесь скважинная жидкость попадает на поверхность. Затем проходит многоэтапную очистку и уже очищенные нефть и газ поступают в нефтепроводы страны.



Сейчас добывают нефть — сложно представить — из 468 скважин. Процесс добычи в реальном времени можно видеть в центральном диспетчерском пункте. Девятизначная цифра растёт на глазах. И это не предел. Добыча тем временем продолжается. Используются самые передовые технологии горизонтального и многозабойного бурения, когда с поверхности уходит один ствол, под землёй разветвляясь на несколько. Кстати, нефти в открытом виде здесь не найти.



«Система закрытая. Отбор анализов производится только из специально оборудованных мест. Поэтому воздействие на экологию и окружающую среду минимальное, практически нулевое. Постоянно проводится мониторинг состояния экологии прилегающих районов, как воздуха, так и водных объектов», — пояснил Генеральный директор ООО «РН-Ванкор» Владимир Чернов.



Гордятся нефтяники и своей газовой программой. На Ванкоре самый высокий процено полезного использования газа — более 95%. Часть попутного газа, поступающего из скважин, закачивают обратно в пласт. Другую часть используют для электро- и теплоснабжения объектов на Ванкоре, благодаря этому месторождение энергетически автономно. Ну и наконец готовый товарный газ поступает в единую систему газоснабжения России, а это почти 6 миллиардов кубометров в год.





Владимир ЖАРИНОВ

