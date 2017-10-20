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05:31 (мск), источник: Вести - Красноярск

На Ванкоре добыли 150-миллионную тонну нефти

Ванкорское месторождение дало стране уже 150 миллионов тонн нефти. Такой цифры нефтяники достигли накануне. С момента ввода месторождения в эксплуатацию прошло восемь лет.

Источник: Вести - Красноярск

Это одна из 42-х кустовых площадок Ванкорского месторождения. Именно здесь скважинная жидкость попадает на поверхность. Затем проходит многоэтапную очистку и уже очищенные нефть и газ поступают в нефтепроводы страны.

Сейчас добывают нефть — сложно представить — из 468 скважин. Процесс добычи в реальном времени можно видеть в центральном диспетчерском пункте. Девятизначная цифра растёт на глазах. И это не предел. Добыча тем временем продолжается. Используются самые передовые технологии горизонтального и многозабойного бурения, когда с поверхности уходит один ствол, под землёй разветвляясь на несколько. Кстати, нефти в открытом виде здесь не найти.

«Система закрытая. Отбор анализов производится только из специально оборудованных мест. Поэтому воздействие на экологию и окружающую среду минимальное, практически нулевое. Постоянно проводится мониторинг состояния экологии прилегающих районов, как воздуха, так и водных объектов», — пояснил Генеральный директор ООО «РН-Ванкор» Владимир Чернов.

Гордятся нефтяники и своей газовой программой. На Ванкоре самый высокий процено полезного использования газа — более 95%. Часть попутного газа, поступающего из скважин, закачивают обратно в пласт. Другую часть используют для электро- и теплоснабжения объектов на Ванкоре, благодаря этому месторождение энергетически автономно. Ну и наконец готовый товарный газ поступает в единую систему газоснабжения России, а это почти 6 миллиардов кубометров в год.


Владимир ЖАРИНОВ

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