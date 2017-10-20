Технопарк Академгородка начнет сотрудничать со Сколково

Врио губернатора Андрей Травников вернулся из московской командировки, где пытался привлечь инвесторов и потенциальных партнеров в Новосибирскую область.

В Москву за федеральными проектами и для привлечения инвестиций — Андрей Травников принял участие в форуме открытые инновации. Как итог — договоренность с одним из ведущих российских интернет-провайдеров о подключении новосибирской глубинки к высокоскоростным каналам связи. Другой итог поездки — подписание договора о намерениях между Сколково и новосибирским Академпарком.

— Инновационный центр Сколково предоставляет своим резидентам широкий пакет преференций и услуг как финансового характера, так и важных нефинансовых услуг. И уже сегодня сложилась ситуация, что многие резиденты новосибирского Академпарка вынуждены присутствовать на двух площадках. Производственная площадка здесь, а юридический адрес и сбытовые подразделения — в центре Сколково, — говорит врио губернатора Новосибирской области.

Также Андрей Травников попросил вице-премьера Аркадия Дворковича о внеочередном заседании рабочей группы по программе реиндустриализации Новосибирской области. Другой частью визита в Москву стали встречи с представителями большого бизнеса. В частности, удалось договориться с крупнейшей сырьевой компанией об удвоении добычи угля на территории региона к 2020-му году. Прирост извлекаемого сырья пропорционально скажется на налоговых поступлениях в областную казну. Меж тем, после столичной командировки врио губернатора уже успел посетить поликлинику № 27 без предупреждения.

— С одной стороны, порадовался, может быть, эта радость ошибочная. Ожидал увидеть очереди, которые занимают четырех утра, толпы людей у регистратур, сегодня я этого не заметил. С другой стороны, обратил внимание на инфраструктуру: здания и помещения поликлинической сети даже в центральном районе не очень удобные. Явно, не хватает информации. Когда готовился к визиту, не у всех поликлиник нашел сайты, — говорит Андрей Травников.

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