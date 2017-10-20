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07:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Свежие мясо и овощи, налетай: в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Торговые ряды разместятся в семи точках города.

В выходные, 21 и 22 октября, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговые ряды разместятся в семи точках города. Приобрести свежую продукцию можно будет на следующих площадках города:

В субботу:

— перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2 (микрорайон Дема).

— перед сквером «Волна» по ул. Ахметова (Затон).

— на площади перед Дворцом Спорта.

— на аллее по ул. Рыльского (Сипайлово).

— на площади перед Дворцом молодежи.

И в субботу, и в воскресенье:

— ул. Рабкоров, 5 и 7.

— на площади им. С. Орджоникидзе.

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