Свежие мясо и овощи, налетай: в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Торговые ряды разместятся в семи точках города.
Торговые ряды разместятся в семи точках города.
В выходные, 21 и 22 октября, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговые ряды разместятся в семи точках города. Приобрести свежую продукцию можно будет на следующих площадках города:
В субботу:
— перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2 (микрорайон Дема).
— перед сквером «Волна» по ул. Ахметова (Затон).
— на площади перед Дворцом Спорта.
— на аллее по ул. Рыльского (Сипайлово).
— на площади перед Дворцом молодежи.
И в субботу, и в воскресенье:
— ул. Рабкоров, 5 и 7.
— на площади им. С. Орджоникидзе.