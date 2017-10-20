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06:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Для краевой больницы закупят стерильные боксы за 1 млрд рублей

Деньги на реализацию проекта выделены из краевого и федерального бюджетов.

В Красноярске объявлен аукцион по поиску подрядчика на поставку стерильных боксов для КГБУЗ «Краевая клиническая больница». Стоимость модульной системы оценили в 969,5 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Всего в больницу поставят 44 стерильных медицинских бокса, кондиционеры, стерилизаторы, мойки, распределители воздуха и т. д. Деньги на новое оборудование будут выделены из федерального и краевого бюджетов.

В документах сказано, что модульная система должна быть произведена не позднее 2017 года. На нее дается гарантия 12 месяцев.

Отметим, что победитель торгов станет известен 16 ноября. Товар должен поступить в Красноярск уже 30 июня 2018 года. Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 октября по 7 ноября.

Напомним, реконструкция краевой клинической больницы — один из этапов подготовки к студенческим играм в 2019 году. В апреле строители приступили к возведению трех новых корпусов больницы, где будут располагаться операционные, реанимация и приемный покой. Хирургический корпус должны сдать в декабре 2018 года. После этого на участке снесут легочный корпус и поликлинику, возведенные еще в 1931 и 1962 гг. Всего на строительство первой очереди проекта выделено 5 млрд рублей.

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Для краевой больницы закупят стерильные боксы за 1 млрд рублей
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