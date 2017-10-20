Для краевой больницы закупят стерильные боксы за 1 млрд рублей

В Красноярске объявлен аукцион по поиску подрядчика на поставку стерильных боксов для КГБУЗ «Краевая клиническая больница». Стоимость модульной системы оценили в 969,5 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Всего в больницу поставят 44 стерильных медицинских бокса, кондиционеры, стерилизаторы, мойки, распределители воздуха и т. д. Деньги на новое оборудование будут выделены из федерального и краевого бюджетов.

В документах сказано, что модульная система должна быть произведена не позднее 2017 года. На нее дается гарантия 12 месяцев.

Отметим, что победитель торгов станет известен 16 ноября. Товар должен поступить в Красноярск уже 30 июня 2018 года. Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 октября по 7 ноября.