В Уфе появится новый бассейн за 100 млн рублей
В Уфе появится новый бассейн стоимостью в 100 млн рублей.
В Уфе появится новый бассейн стоимостью в 100 млн рублей.
Тендер на строительство разместило на портале госзакупок Управление капитального строительства РБ.
Бассейн входит в перечень 100 юбилейных объектов, которые будут построены к 100-летию республики и появится в Калининском районе, на улице Тухвата Янаби.
Подрядчик будет выбран 13 ноября. Ему предстоит построить чашу бассейна, провести внутренние отделочные работы, провести водопровод, канализацию, электричество, благоустроить территорию. Работы должны быть закончены к ноябрю 2018 года.
Стоимость проекта — 100 млн рублей, которые будут выделены из бюджета республики.