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08:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе появится новый бассейн за 100 млн рублей

В Уфе появится новый бассейн стоимостью в 100 млн рублей.

Тендер на строительство разместило на портале госзакупок Управление капитального строительства РБ.

Бассейн входит в перечень 100 юбилейных объектов, которые будут построены к 100-летию республики и появится в Калининском районе, на улице Тухвата Янаби.

Подрядчик будет выбран 13 ноября. Ему предстоит построить чашу бассейна, провести внутренние отделочные работы, провести водопровод, канализацию, электричество, благоустроить территорию. Работы должны быть закончены к ноябрю 2018 года.

Стоимость проекта — 100 млн рублей, которые будут выделены из бюджета республики.

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