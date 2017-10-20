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06:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Ястребов сделал замечание «Водоканалу» за непостроенные вовремя очистные в Иркутске

Администрация предоставила справку о выполненных работах на сумму гораздо меньшую, чем выделялась федеральным центром.

Источник: IrkutskMedia.ru

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов сделал замечание МУП «Водоканал» Иркутска за невыполненные вовремя работы первого этапа по реконструкции очистных. Замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров сообщил, что администрация областного центра представила в министерство справку о стоимости выполненных работ и затрат на 26 сентября — 216,1 млн рублей. Причем первый этап реконструкции стоит более 974,9 млн рублей, а второй — 1 млрд 176 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Сергей Ястребов посетил площадку канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска, где продолжаются мероприятия по реконструкции КОС.

В 2017 году здесь были завершены работы первого этапа реконструкции, которые включали строительство сооружений механической очистки и обеззараживания, сливной станции общей стоимостью более 974,9 млн рублей.

По информации МУП «Водоканал», на днях документация передана в службу Госстройнадзора Иркутской области для получения заключения о соответствии реконструированного объекта капстроительства техническим регламентам, проектной документации и требованиям энергетической эффективности.

Второй этап реконструкции предусматривает в 2017 году выделение средств в объеме 1 млрд 176 млн рублей, в том числе 780,8 млн рублей — из федерального бюджета, 384,6 млн рублей — из областного. Контракт на выполнение работ был заключен МУП «Водоканал» Иркутска со строительной компанией «ВостСибСтрой» в конце сентября 2017 года.

Кроме того, замминистра предупредил сотрудников «Водоканала», что проверять эффективность очистки сбрасываемых в Ангару стоков они будут на собственном организме дегустацией сбросов.

«В следующий раз мы возьмем трехлитровую банку вскипятим и все увидим», — сказал Сергей Ястребов.

Замминистра природных ресурсов и экологии России рекомендовал руководству «Водоканала» и подрядной организации установить на месте проведения работ веб-камеры и начать трансляцию хода строительства в интернете — чтобы жители Иркутска видели, что здесь происходит. Также Сергей Ястребов пообещал приехать в столицу Приангарья в начале января 2018 года, чтобы проверить, как «Водоканал» и подрядчики выполнят свои обещания о сдаче объекта в 2017 году.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья оценило расходы на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска в 10,5 млрд рублей. Работы будут проведены в девять этапов.

Также напомним, что реконструкция канализационных очистных сооружений началась в Правобережном округе Иркутска в сентябре 2017 года. Согласно графику, окончание работ запланировано на 30 декабря 2017 года. Заказчиком является МУП «Водоканал».

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