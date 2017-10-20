Дороги-подходы к Иркутску планируют отремонтировать в 2018 году

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Правительство Иркутской области намерено с 2019 года заняться увеличением пропускной способности региональных дорог под Иркутском, где образуются заторы, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

Так, Качугский тракт до села Оек запланировано расширить до четырех полос. Также отремонтируют пересечение Качугского и Александровского трактов, мостовой переход через реку Куда по Александровскому тракту, транспортные развязки в городах Иркутск и Ангарск. Объем работ сейчас уточняется.

В 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» из 72 объектов в Иркутской агломерации на 57 работы завершили, по остальным ведется приемка. Общая сумма консолидированного бюджета на 2017 год в регионе по проекту составили 2,34 млрд рублей.

«В этом году мы приводим в нормативное состояние более 93 километров дорог агломерации, из них 26 км региональных дорог и 57 километров — местные. На следующий год запланирован примерно такой же объем. Также ликвидируем очаги аварийности, устанавливаем светофоры и ограждения, особое внимания уделяя местам, где часто происходят ДТП. За годы реализации программы в Иркутской агломерации дороги планируем сделать действительно безопаснее и, безусловно, качественно», — прокомментировал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.