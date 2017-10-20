Подозрительно дешевой водкой продолжают торговать в Хабаровске

Хабаровск, 20 октября, AmurMedia.

Завозная водка по минимально возможной цене (205 рублей за пол-литра) продолжает реализовываться в хабаровских магазинах. Эксперты алкогольного рынка уверены, что сегодня экономически обоснованная цена водки производителя из другого региона (при минимальных логистических затратах на 1 бутылку 0,5 литра 8 рублей и розничной наценке 30%) не может быть в Хабаровском крае ниже 260 рублей за бутылку. Единственное исключение — продукция легальных местных производителей, которые могут торговать водкой по цене ниже рентабельной для того, чтобы сохранить место на полке, или удержать конкурентные позиции на локальном рынке, о чем уже писало ИА AmurMedia.

В свое время агентство посвятило несколько публикаций масштабному скандалу, связанному с выявлением правоохранителями фактов массового производства и распространения так называемой «схемной водки». Весь 2016 год силовики при активной поддержке президента РФ Владимира Путина занимались расследованием всероссийской схемы незаконного производства и дистрибуции крепкого спиртного. По данным агентства, водка по минимально разрешенной тогда Росалкогольрегулированием цене в 185 рублей (позже — 190 рублей) или немногим больше, привезенная из других регионов, какое-то время массово присутствовала в ассортименте торговых сетей Хабаровского края.

Во второй половине 2016 года в результате работы силовиков ситуация несколько улучшилась, но тем не менее, подозрительно дешевая водка все еще встречается на полках ряда сетевых и розничных магазинах г. Хабаровска. По данным недавнего мониторинга, в торговой сети «Амба», широко представленной в регионе, присутствует водка (по цене, лишь незначительно превышающей минимально разрешенную) — «Байкальская проба» (производства ООО «Юпитер инкорпорейтед»). Кроме того, в различных розничных магазинах массово присутствует дешевая водка следующих торговых марок: «Калина красная», «Праздничная» (ООО ЛВЗ «Кристалл Лефортово»), «Урожай», (ООО ЛВЗ «Топаз»), «Белая роща» («Красноярский водочный завод») «Русская валюта» («Татспиртпром»), «Кедровица» («Омсквинпром»), «Питкая» («Жигулевский водочный завод»), «Таежная» («Краснодарский вино-водочный завод») «Северный улов», «Северный трофей», «Сайсары» (Пр-во Якутия). Цена на полке перечисленных брендов колеблются от 205 до 230 рублей.

Водку по цене, незначительно превышающей минимально возможную (с 1 мая 2017 года эта цена согласно приказу Минфина от 04.04.2017 № 57н составляет 205 рублей) удалось обнаружить в 10-ти магазинах. Вся она была произведена в Якутии.

Отметим, что это ниже цены самой дешевой водки производства Хабаровского ликеро-водочного завода. Примечательно также, что все представленные в мониторинге торговые точки относятся к каналу сбыта «Традиционная розница» (магазины у дома, павильоны), где борьба за клиента в настоящее время ведется нешуточная и, как видим, любыми возможными средствами, что называется, «на грани фола». А вот в канале сбыта «Ключевые клиенты» (дистрибуторский канал сбыта, где клиенты — торговые центры и торговые сети закупают продукцию у производителя) данного продукта нет. Что, в общем-то, понятно: крупные торговые сети и торговые центры дорожат своим именем и с сомнительным продуктом стараются не связываться.

Как отмечали в свою очередь эксперты алкогольного рынка РФ, «схема» производства водки «мимо госконтроля» опасна не только экономическими издержками, но и представляет прямую угрозу жизни и здоровью людей — ведь если бутлегеры «сэкономили» на уплате налогов, то где гарантия, что они точно также не «сэкономят» на качестве поддельной водки?

Напомним, что в феврале 2016 года оперативные мероприятия силовиков проводились одновременно в офисах крупнейшего игрока на рынке водки компании «Статус-групп», нескольких оптовых поставщиков и на ликероводочных заводах (ЛВЗ) в Кабардино-Балкарии. Операция ФСБ, сообщают источники «Ведомостей», проводилась по поручению президента РФ Владимира Путина.

Как выяснилось, на попавших в поле зрения спецслужб и правоохранителей ЛВЗ разливалась водка под брендами «Росспиртпрома» и других компаний, заводы продавали ее местным оптовым кампаниям, а уже те — «Статус-групп». Результатом операции также стало выявление фактов неуплаты акцизных платежей на 24 млрд рублей только в одной Кабардино-Балкарии.

В связи с разгорающимся «алкогольным» скандалом федеральные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах также упоминали целый ряд производящих «дешевую» водку компаний: ООО «Родник и Ко» (Московская область), ООО «Торговый дом «Медведь» (Москва), ООО «Кратос» (Липецк), ООО «Ярославский ликеро-водочный завод», а также ряд заводов, расположенных в Кабардино-Балкарии — ООО «Атлантис», ООО «Чегемский винпищепром», ООО «Минерал Плюс», «Алко-Лайт», ООО «Орион», ООО «Оникс», ООО «Эверест», ООО «Антарес», ООО «Майский», ООО «Гермес Ника», ООО «Росалко».

В результате лицензии у большинства кабардино-балкарских заводов были приостановлены, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования (РАР). А ответственные производители водки по всей стране начали отказываться от таких схем.