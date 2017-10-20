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06:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Подозрительно дешевой водкой продолжают торговать в Хабаровске

Несмотря на усилия надзорных органов зелье по цене ниже экономически обоснованной просачивается на полки хабаровских магазинов.

Хабаровск, 20 октября, AmurMedia.

Завозная водка по минимально возможной цене (205 рублей за пол-литра) продолжает реализовываться в хабаровских магазинах. Эксперты алкогольного рынка уверены, что сегодня экономически обоснованная цена водки производителя из другого региона (при минимальных логистических затратах на 1 бутылку 0,5 литра 8 рублей и розничной наценке 30%) не может быть в Хабаровском крае ниже 260 рублей за бутылку. Единственное исключение — продукция легальных местных производителей, которые могут торговать водкой по цене ниже рентабельной для того, чтобы сохранить место на полке, или удержать конкурентные позиции на локальном рынке, о чем уже писало ИА AmurMedia.

В свое время агентство посвятило несколько публикаций масштабному скандалу, связанному с выявлением правоохранителями фактов массового производства и распространения так называемой «схемной водки». Весь 2016 год силовики при активной поддержке президента РФ Владимира Путина занимались расследованием всероссийской схемы незаконного производства и дистрибуции крепкого спиртного. По данным агентства, водка по минимально разрешенной тогда Росалкогольрегулированием цене в 185 рублей (позже — 190 рублей) или немногим больше, привезенная из других регионов, какое-то время массово присутствовала в ассортименте торговых сетей Хабаровского края.

Во второй половине 2016 года в результате работы силовиков ситуация несколько улучшилась, но тем не менее, подозрительно дешевая водка все еще встречается на полках ряда сетевых и розничных магазинах г. Хабаровска. По данным недавнего мониторинга, в торговой сети «Амба», широко представленной в регионе, присутствует водка (по цене, лишь незначительно превышающей минимально разрешенную) — «Байкальская проба» (производства ООО «Юпитер инкорпорейтед»). Кроме того, в различных розничных магазинах массово присутствует дешевая водка следующих торговых марок: «Калина красная», «Праздничная» (ООО ЛВЗ «Кристалл Лефортово»), «Урожай», (ООО ЛВЗ «Топаз»), «Белая роща» («Красноярский водочный завод») «Русская валюта» («Татспиртпром»), «Кедровица» («Омсквинпром»), «Питкая» («Жигулевский водочный завод»), «Таежная» («Краснодарский вино-водочный завод») «Северный улов», «Северный трофей», «Сайсары» (Пр-во Якутия). Цена на полке перечисленных брендов колеблются от 205 до 230 рублей.

Водку по цене, незначительно превышающей минимально возможную (с 1 мая 2017 года эта цена согласно приказу Минфина от 04.04.2017 № 57н составляет 205 рублей) удалось обнаружить в 10-ти магазинах. Вся она была произведена в Якутии.

Отметим, что это ниже цены самой дешевой водки производства Хабаровского ликеро-водочного завода. Примечательно также, что все представленные в мониторинге торговые точки относятся к каналу сбыта «Традиционная розница» (магазины у дома, павильоны), где борьба за клиента в настоящее время ведется нешуточная и, как видим, любыми возможными средствами, что называется, «на грани фола». А вот в канале сбыта «Ключевые клиенты» (дистрибуторский канал сбыта, где клиенты — торговые центры и торговые сети закупают продукцию у производителя) данного продукта нет. Что, в общем-то, понятно: крупные торговые сети и торговые центры дорожат своим именем и с сомнительным продуктом стараются не связываться.

Как отмечали в свою очередь эксперты алкогольного рынка РФ, «схема» производства водки «мимо госконтроля» опасна не только экономическими издержками, но и представляет прямую угрозу жизни и здоровью людей — ведь если бутлегеры «сэкономили» на уплате налогов, то где гарантия, что они точно также не «сэкономят» на качестве поддельной водки?

Напомним, что в феврале 2016 года оперативные мероприятия силовиков проводились одновременно в офисах крупнейшего игрока на рынке водки компании «Статус-групп», нескольких оптовых поставщиков и на ликероводочных заводах (ЛВЗ) в Кабардино-Балкарии. Операция ФСБ, сообщают источники «Ведомостей», проводилась по поручению президента РФ Владимира Путина.

Как выяснилось, на попавших в поле зрения спецслужб и правоохранителей ЛВЗ разливалась водка под брендами «Росспиртпрома» и других компаний, заводы продавали ее местным оптовым кампаниям, а уже те — «Статус-групп». Результатом операции также стало выявление фактов неуплаты акцизных платежей на 24 млрд рублей только в одной Кабардино-Балкарии.

В связи с разгорающимся «алкогольным» скандалом федеральные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах также упоминали целый ряд производящих «дешевую» водку компаний: ООО «Родник и Ко» (Московская область), ООО «Торговый дом «Медведь» (Москва), ООО «Кратос» (Липецк), ООО «Ярославский ликеро-водочный завод», а также ряд заводов, расположенных в Кабардино-Балкарии — ООО «Атлантис», ООО «Чегемский винпищепром», ООО «Минерал Плюс», «Алко-Лайт», ООО «Орион», ООО «Оникс», ООО «Эверест», ООО «Антарес», ООО «Майский», ООО «Гермес Ника», ООО «Росалко».

В результате лицензии у большинства кабардино-балкарских заводов были приостановлены, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования (РАР). А ответственные производители водки по всей стране начали отказываться от таких схем.

Обезопасить потребителя от сомнительного дешевого алкоголя, считают эксперты, помогла бы и более серьезная работа по контролю над оборотом алкоголя на территории Хабаровского края. С явным фальсификатом в регионе борются и довольно успешно, а вот с нелегальной продукцией почти что нет.

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