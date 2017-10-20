Подозрительно дешевой водкой продолжают торговать в Хабаровске
Несмотря на усилия надзорных органов зелье по цене ниже экономически обоснованной просачивается на полки хабаровских магазинов.
Несмотря на усилия надзорных органов зелье по цене ниже экономически обоснованной просачивается на полки хабаровских магазинов.
Хабаровск, 20 октября, AmurMedia.
Завозная водка по минимально возможной цене (205 рублей за пол-литра) продолжает реализовываться в хабаровских магазинах. Эксперты алкогольного рынка уверены, что сегодня экономически обоснованная цена водки производителя из другого региона (при минимальных логистических затратах на 1 бутылку 0,5 литра 8 рублей и розничной наценке 30%) не может быть в Хабаровском крае ниже 260 рублей за бутылку. Единственное исключение — продукция легальных местных производителей, которые могут торговать водкой по цене ниже рентабельной для того, чтобы сохранить место на полке, или удержать конкурентные позиции на локальном рынке, о чем уже писало ИА AmurMedia.
В свое время агентство посвятило несколько публикаций масштабному скандалу, связанному с выявлением правоохранителями фактов массового производства и распространения так называемой «схемной водки». Весь 2016 год силовики при активной поддержке президента РФ Владимира Путина занимались расследованием всероссийской схемы незаконного производства и дистрибуции крепкого спиртного. По данным агентства, водка по минимально разрешенной тогда Росалкогольрегулированием цене в 185 рублей (позже — 190 рублей) или немногим больше, привезенная из других регионов,
Во второй половине 2016 года в результате работы силовиков ситуация несколько улучшилась, но тем не менее, подозрительно дешевая водка все еще встречается на полках ряда сетевых и розничных магазинах г. Хабаровска. По данным недавнего мониторинга, в торговой сети «Амба», широко представленной в регионе, присутствует водка (по цене, лишь незначительно превышающей минимально разрешенную) — «Байкальская проба» (производства ООО «Юпитер инкорпорейтед»). Кроме того, в различных розничных магазинах массово присутствует дешевая водка следующих торговых марок: «Калина красная», «Праздничная» (ООО ЛВЗ «Кристалл Лефортово»), «Урожай», (ООО ЛВЗ «Топаз»), «Белая роща» («Красноярский водочный завод») «Русская валюта» («Татспиртпром»), «Кедровица» («Омсквинпром»), «Питкая» («Жигулевский водочный завод»), «Таежная» («Краснодарский
Водку по цене, незначительно превышающей минимально возможную (с 1 мая 2017 года эта цена согласно приказу Минфина от
Отметим, что это ниже цены самой дешевой водки производства Хабаровского
Напомним, что в феврале 2016 года оперативные мероприятия силовиков проводились одновременно в офисах крупнейшего игрока на рынке водки компании «Статус-групп», нескольких оптовых поставщиков и на ликероводочных заводах (ЛВЗ) в
Как выяснилось, на попавших в поле зрения спецслужб и правоохранителей ЛВЗ разливалась водка под брендами «Росспиртпрома» и других компаний, заводы продавали ее местным оптовым кампаниям, а уже те — «Статус-групп». Результатом операции также стало выявление фактов неуплаты акцизных платежей на 24 млрд рублей только в одной
В связи с разгорающимся «алкогольным» скандалом федеральные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах также упоминали целый ряд производящих «дешевую» водку компаний: ООО «Родник и Ко» (Московская область), ООО «Торговый дом «Медведь» (Москва), ООО «Кратос» (Липецк), ООО «Ярославский
В результате лицензии у большинства
Обезопасить потребителя от сомнительного дешевого алкоголя, считают эксперты, помогла бы и более серьезная работа по контролю над оборотом алкоголя на территории Хабаровского края. С явным фальсификатом в регионе борются и довольно успешно, а вот с нелегальной продукцией почти что нет.