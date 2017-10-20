Дорожники Приморья готовят технику к первому снегу

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Этот филиал отвечает за дороги от аэропорта до пригорода Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Здесь генеральный директор «Примавтодора» проверил готовность техники к погрузке песко-солевой смеси и оперативному выезду на места базирования. Тракторы и КАМАЗы с комбинированными дорожными машинами выезжают на дороги в Артеме, на гостевой маршрут и на шаморовский перевал.