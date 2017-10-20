Дорожники Приморья готовят технику к первому снегу
Генеральный директор АО «Примавтодор» Дмитрий Горлов провел инспекцию по готовности техники предприятия к очистке дорог от снега. Первым проверку прошел филиал «Пригородный».
Генеральный директор АО «Примавтодор» Дмитрий Горлов провел инспекцию по готовности техники предприятия к очистке дорог от снега. Первым проверку прошел филиал «Пригородный».
Этот филиал отвечает за дороги от аэропорта до пригорода Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Здесь генеральный директор «Примавтодора» проверил готовность техники к погрузке
В ближайшее время такие же проверки пройдут в остальных филиалах предприятия.