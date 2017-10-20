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07:50 (мск), источник: ИА Башинформ

В столице Башкирии подорожала переработка снега

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В столице Башкирии подорожала переработка снега. Администрация города утвердила новые тарифы на прием и утилизацию снега муниципальным «Уфаводоканалом».

Согласно новой версии документа, переработка одного кубометра снега обойдется в 173,58 рубля, это на 6,68 рублей больше, чем годом ранее.

Как сообщает РБК-Уфа, из необходимых по нормативу Уфе 1288 единиц техники в наличии у города в конце прошлого сезона было только 410. Больше всего не хватало плужно-щеточных снегоочистителей (215 единиц), распределителей технологических материалов (213), подметально-уборочных машин (194 единиц), а также роторных снегоочистителей, снегопогрузчиков, автогрейдеров, погрузчиков, автомобилей для вывоза снега, бульдозеров. За зиму 2016\2017 с территории города вывезли более двух миллионов кубометров снега.

В конце сентября стало известно, что республиканский бюджет не будет дополнительно субсидировать покупку новой техники. Вместо этого на базе «Башкиравтодора» сформировано пять механизированных мобильных бригад, которые по заявкам городов, при необходимости, будут подключаться к уборке снега вместе с муниципальными службами.

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