В столице Башкирии подорожала переработка снега

Согласно новой версии документа, переработка одного кубометра снега обойдется в 173,58 рубля, это на 6,68 рублей больше, чем годом ранее.

Как сообщает РБК-Уфа, из необходимых по нормативу Уфе 1288 единиц техники в наличии у города в конце прошлого сезона было только 410. Больше всего не хватало плужно-щеточных снегоочистителей (215 единиц), распределителей технологических материалов (213), подметально-уборочных машин (194 единиц), а также роторных снегоочистителей, снегопогрузчиков, автогрейдеров, погрузчиков, автомобилей для вывоза снега, бульдозеров. За зиму 2016\2017 с территории города вывезли более двух миллионов кубометров снега.