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07:46 (мск), источник: Om1.ru

В магазинах Омской области нашли 86 кг некачественного хлеба и 80 кг несъедобных сладостей

Оштрафовав нерадивых поставщиков и торговцев, Роспотребнадзор пополнил государственный бюджет почти на миллион.

С января по сентябрь 2017 года омский Роспотребнадзор снял с продажи 25 партий хлебобулочных изделий общий массой 86 кг. Также из магазинов региона изъяли 83 партии кондитерских изделий весом 80 кг. Как поясняет ведомство, эти товары продавались без документов о дате и месте изготовления или были некачественными.

В частности, неподобающие микроорганизмы обнаружили в трёх пробах кондитерских изделий. Эту продукцию выпустило ОАО «Хлебпром».

Управление Роспотребнадзора по Омской области констатирует: за указанный срок 49 нарушителей оштрафовали на общую сумму 944,8 тысячи рублей.

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