В магазинах Омской области нашли 86 кг некачественного хлеба и 80 кг несъедобных сладостей
Оштрафовав нерадивых поставщиков и торговцев, Роспотребнадзор пополнил государственный бюджет почти на миллион.
Оштрафовав нерадивых поставщиков и торговцев, Роспотребнадзор пополнил государственный бюджет почти на миллион.
С января по сентябрь 2017 года омский Роспотребнадзор снял с продажи 25 партий хлебобулочных изделий общий массой 86 кг. Также из магазинов региона изъяли 83 партии кондитерских изделий весом 80 кг. Как поясняет ведомство, эти товары продавались без документов о дате и месте изготовления или были некачественными.
В частности, неподобающие микроорганизмы обнаружили в трёх пробах кондитерских изделий. Эту продукцию выпустило ОАО «Хлебпром».
Управление Роспотребнадзора по Омской области констатирует: за указанный срок 49 нарушителей оштрафовали на общую сумму 944,8 тысячи рублей.