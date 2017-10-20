В магазинах Омской области нашли 86 кг некачественного хлеба и 80 кг несъедобных сладостей

С января по сентябрь 2017 года омский Роспотребнадзор снял с продажи 25 партий хлебобулочных изделий общий массой 86 кг. Также из магазинов региона изъяли 83 партии кондитерских изделий весом 80 кг. Как поясняет ведомство, эти товары продавались без документов о дате и месте изготовления или были некачественными.