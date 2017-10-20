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07:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Бюджет Башкирии пополнился на 138 миллиардов рублей

Таковы данные минфина за 9 месяцев 2017 года.

Источник: Reuters

Исполнение консолидированного бюджета РБ по доходам составило почти 98% к аналогичному периоду прошлого года. В основном, бюджет республики пополнился за счет налогов, полученных с физлиц — более 30% от общей суммы, налогов на прибыль организаций, акцизов, налогов на имущество и на совокупный доход.

Вместе с тем, уменьшились и расходы — на 0,6% к уровню 9 месяцев 2016 года. Расходы республиканского бюджета профинансированы на 124 миллиарда рублей.

Большая часть денег, как сообщает пресс-служба правительства РБ, ушла на социальную составляющую. Это — субсидии бюджетным и автономным учреждениям, пособия, доплаты к пенсиям, страховые взносы и прочие социальные выплаты. На финансирование капитальных вложений и дорожного хозяйства направлено 15 миллиардов рублей.

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