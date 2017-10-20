Бюджет Башкирии пополнился на 138 миллиардов рублей

Источник: Reuters

Исполнение консолидированного бюджета РБ по доходам составило почти 98% к аналогичному периоду прошлого года. В основном, бюджет республики пополнился за счет налогов, полученных с физлиц — более 30% от общей суммы, налогов на прибыль организаций, акцизов, налогов на имущество и на совокупный доход.

Вместе с тем, уменьшились и расходы — на 0,6% к уровню 9 месяцев 2016 года. Расходы республиканского бюджета профинансированы на 124 миллиарда рублей.