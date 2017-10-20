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07:40 (мск), источник: VN.ru

Солидные льготы получат бизнесмены в моногородах Линево и Горном

Областное правительство направило в столицу документы на присвоение двум поселкам — Горный и Линево — особого статуса. На территории опережающего развития инвесторы получат серьезные привилегии. Строительство новых производств принесет и дополнительные рабочие места, и деньги в бюджет.

Два поселка из тех, которые называют моногородами. Из Линево уезжает каждый пятый, из Горного — каждый третий. Это называется маятниковая миграция. Негде работать. Когда территории получат новый статус, ситуация должна измениться. Инвестор получит солидные льготы. Только страховые выплаты на несколько лет для него сократятся в четыре раза. Уже сейчас готово девять проектов. От обувной фабрики до угольного производства.

— Общий заявленный объем инвестиций — около 2 миллиардов, рабочих мест — около 600, а площадь — 15 гектаров, — сообщил заместитель генерального директора Агентства инвестиционного развития Вячеслав Радионов.

В агентстве инвестиционного развития появился новый департамент. Его задача — агрессивная работа с крупными компаниями страны и мира. Цель — новые заводы, построенные на привлеченные деньги. Стратегия — превращение тысячи контактов в один большой контракт.

— Мы себе построили воронку продаж. Расчет такой: если будет 10 тысяч контактов, то 15 инвесторов обязательно зайдут на территорию, — отметил заместитель министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В Москве составляют инвестиционный рейтинг каждого региона. Новосибирская область в нем — 27-я. Учитывают, например, скорость выдачи разрешений на строительство или регистрацию предприятий. И таких данных нужно собрать несколько десятков.

— Создается ощущение, что мы уже 2−3 года занимаемся цифровыми технологиями в самом худшем искажении этого термина. То есть гоняем цифры, подгоняем их. Если мы говорим, что есть проблемы с подключением к энергосетям, давайте конкретно посмотрим, в какой организации или в каком муниципалитете, — подчеркнул исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

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Например, сегодня, чтобы зарегистрировать юридическое лицо в Новосибирске, нужно больше десяти дней. В правительстве будут работать над сокращением сроков, чтобы удобно было приезжим бизнесменам. За три года в регион должны привлечь 13 миллиардов рублей.

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