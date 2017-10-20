В Минской и Витебской областях повышена стоимость проезда в городском транспорте

Так, фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении теперь составит Br0,50 за одну поездку (до настоящего времени — Br0,45). Предельный максимальный тариф на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении будет Br0,60 за одну поездку (Br0,55). Фиксированный тариф на городские перевозки ручной клади составит Br0,50 (Br0,45). При продаже водителями билетов на одну поездку тариф на городские перевозки пассажиров автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении увеличивается на Br0,05.