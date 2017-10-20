Алматинцы купили 3 миллиарда долларов в обменниках — исследование
За восемь месяцев 2017 года алматинцы купили в обменных пунктах 3 миллиарда долларов, сообщает Ranking.kz.
За восемь месяцев 2017 года алматинцы купили в обменных пунктах 3 миллиарда долларов, сообщает Ranking.kz.
В целом, продажа долларов обменными пунктами за
В свою очередь, продажи евро за восемь месяцев текущего года выросли почти в 1,5 раза и составили 728,5 миллиона евро, годом ранее они составляли 493,9 миллиона. Около половины всех продаж евро за
Продажа российских рублей обменными пунктами за
По регионам продажа российских рублей распределена более равномерно в отличие от долларов США и евро. Лидирует финансовый центр РК — Алматы, где было продано обменными пунктами 14,4 миллиарда рублей, доля от РК — 14,5 процента. Следом идет ВКО — 11,2 миллиарда рублей с долей от РК в 11,3 процента. Астана идет на третьем месте — 10,0 миллиарда рублей, доля от РК — 10,1 процента.