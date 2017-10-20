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07:27 (мск), источник: Tengrinews

Алматинцы купили 3 миллиарда долларов в обменниках — исследование

За восемь месяцев 2017 года алматинцы купили в обменных пунктах 3 миллиарда долларов, сообщает Ranking.kz.

ЦБ: $ 57.5706   +0.30 € 67.9333   +0.58 ММВБ: $ 57.2650   -0.16 € 67.8600   +0.13
Источник: Tengrinews

В целом, продажа долларов обменными пунктами за январь-август 2017 года выросла на 23,1 процента, до 6,6 миллиардов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Алматы лидирует, с долей 45,4 процента. Следом идет Астана — 789,4 миллиона долларов и доля от РК — 11,9 процента. Замыкает тройку лидеров ЮКО — 731,6 миллиона долларов, доля от РК — 11 процентов.

В свою очередь, продажи евро за восемь месяцев текущего года выросли почти в 1,5 раза и составили 728,5 миллиона евро, годом ранее они составляли 493,9 миллиона. Около половины всех продаж евро за январь-август 2017 года были произведены обменными пунктами Алматы — 352,3 миллиона евро, доля от РК 48,4 процента. На втором месте Астана — обменными пунктами столицы было продано 129,3 миллиона евро, доля от РК — 17,7 процента. Замыкает топ-3 Карагандинская область — 40,4 миллиона евро, доля от РК — 5,5 процентов.

Продажа российских рублей обменными пунктами за январь-август 2017 года составила 99,1 миллиарда рублей, что на 16,1 процента больше, чем в прошлом году.

По регионам продажа российских рублей распределена более равномерно в отличие от долларов США и евро. Лидирует финансовый центр РК — Алматы, где было продано обменными пунктами 14,4 миллиарда рублей, доля от РК — 14,5 процента. Следом идет ВКО — 11,2 миллиарда рублей с долей от РК в 11,3 процента. Астана идет на третьем месте — 10,0 миллиарда рублей, доля от РК — 10,1 процента.

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