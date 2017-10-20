Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение

Дальневосточное Главное управление Банка России выдало новые банкноты кредитным организациям, осуществляющим кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Как утверждают в Центробанке, введением в оборот банкнот достоинством 200 и 2000 рублей номинальный ряд купюр станет полным и даст возможность обеспечить все потребности жителей России и бизнеса на рынке.

Как и планировалось ранее, среди первых регионов страны, где начнут входить в оборот новые банкноты, будут Москва и субъекты России, изображенные на купюрах. Это Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и Крымский полуостров. Реализация этого плана, как видим, началась с Приморского края.

Новые банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей были презентованы 12 октября этого года главой Банка России Эльвирой Набиуллиной и гендиректором Гознака Аркадием Трачуком.

Напомним, на купюре в 200 рублей изображены памятник затопленным кораблям в Севастополе и музей-заповедник «Херсонес Таврический». На купюре в 2000 рублей — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный.

Новые купюры уже критикуют.

Следует заметить, что к новым купюрам уже поступило несколько претензий. Так, их авторов упрекают в копировании банкнот евро. По цветам они действительно похожи на валюту единой Европы. В компании «Гознак», которая выпускает все российские бумажные деньги, указали, что синие и зеленые купюры в России уже были, просто в новых цветах сделали ярче.

На «Гознаке» также прокомментировали претензии по поводу «слившегося» с материком острова Сахалин.

«Ширина пролива Невельского между материком и островом Сахалин составляет 7,3 км. В масштабе изображения на банкноте номиналом 2000 рублей это составит около восьми сотых одного миллиметра, или 80 микрон», — указали изготовители банкнот.

Напомним также, что всероссийский конкурс на выбор символов для новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей завершился в октябре 2016 года, в нем приняли участие около 3 млн человек. По итогам онлайн-голосования в пятерку лидеров вошли Севастополь, Казань, Дальний Восток, Сочи и Волгоград. Из них и были выбраны два победителя — символы Севастополя и Дальнего Востока.