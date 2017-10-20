В Москве утвердили схему теплоснабжения Омска

Исполняющему обязанности мэра Омска Сергею Фролову доложили об успешной защите в министерстве энергетики России актуализированной схемы теплоснабжения города. В сентябре было проведено ее открытое публичное обсуждение с привлечением независимых экспертов. Документ предполагает строительство магистрального трубопровода от ТЭЦ-4 на Левобережье к перспективным микрорайонам комплексной жилой застройки.