В Москве утвердили схему теплоснабжения Омска
В Минэнерго прошла защита актуализированной схемы теплоснабжения Омска.
В Минэнерго прошла защита актуализированной схемы теплоснабжения Омска.
Исполняющему обязанности мэра Омска Сергею Фролову доложили об успешной защите в министерстве энергетики России актуализированной схемы теплоснабжения города. В сентябре было проведено ее открытое публичное обсуждение с привлечением независимых экспертов. Документ предполагает строительство магистрального трубопровода от ТЭЦ-4 на Левобережье к перспективным микрорайонам комплексной жилой застройки.
«Актуализированная Схема теплоснабжения позволяет обеспечить энергетическую безопасность развития экономики города и надежное теплоснабжение потребителей», — сказал Сергей Фролов.
Схема теплоснабжения города подлежит ежегодной актуализации.