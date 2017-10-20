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08:09 (мск), источник: СуперОмск

В Москве утвердили схему теплоснабжения Омска

В Минэнерго прошла защита актуализированной схемы теплоснабжения Омска.

Исполняющему обязанности мэра Омска Сергею Фролову доложили об успешной защите в министерстве энергетики России актуализированной схемы теплоснабжения города. В сентябре было проведено ее открытое публичное обсуждение с привлечением независимых экспертов. Документ предполагает строительство магистрального трубопровода от ТЭЦ-4 на Левобережье к перспективным микрорайонам комплексной жилой застройки.

«Актуализированная Схема теплоснабжения позволяет обеспечить энергетическую безопасность развития экономики города и надежное теплоснабжение потребителей», — сказал Сергей Фролов.

Схема теплоснабжения города подлежит ежегодной актуализации.

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