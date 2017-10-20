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07:54 (мск), источник: Newslab.ru

Подрядчик ремонта дорог хочет сдвинуть сроки на конец ноября

В компании говорят, что не смогли закончить вовремя из-за дождей.

Источник: РИА "Новости"

Подрядчик ремонта дорог в Советском районе Красноярска — компания «Сибагропромстрой» — просит перенести сроки завершения работ на 30 ноября 2017 года. В компании заявляют, что не смогли вовремя закончить по объективным причинам.

С иском к МКУ «Управление дорог инфраструктуры и благоустройства» о переносе сроков подрядчик обратился в Арбитражный суд Красноярского края в конце сентября. В заявлении истец указал, что не может закончить работы вовремя по объективным причинам: в ходе ремонта потребовалось проводить дополнительные работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией. Также строители отметил, что в Красноярске были сильные ливни, из-за которых ремонт пришлось откладывать.

Напомним, по муниципальному контракту фирма «Сибагропромстрой» ремонтировала улицы Белинского, Партизана Железняка, Алексеева и пр. Металлургов. Кроме этого, ремонт прошел в мкрн. Солнечный и автомобильной дороге Красноярск — Енисейск в районе 1-ой транспортной развязки. Цена контракта составила 218,8 млн рублей.

Ранее в компании сообщали, что работы на всех участках уже выполнены, осталось лишь отсыпать щебеночный камень на одном из участков. По словам представителей компании, именно эти работы не могли закончить из-за объективных причин.

Суд отложил рассмотрение дела на 2 ноября 2017 года. Уточнить причины переноса в пресс-службе арбитражного суда Красноярского края не удалось.

По контракту закончить все работы подрядчик должен был до 30 сентября 2017 года. В заявлении «Сибагропромстрой» просит перенести сроки на 30 ноября 2017 года.

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