Подрядчик ремонта дорог хочет сдвинуть сроки на конец ноября

Источник: РИА "Новости"

Подрядчик ремонта дорог в Советском районе Красноярска — компания «Сибагропромстрой» — просит перенести сроки завершения работ на 30 ноября 2017 года. В компании заявляют, что не смогли вовремя закончить по объективным причинам.

С иском к МКУ «Управление дорог инфраструктуры и благоустройства» о переносе сроков подрядчик обратился в Арбитражный суд Красноярского края в конце сентября. В заявлении истец указал, что не может закончить работы вовремя по объективным причинам: в ходе ремонта потребовалось проводить дополнительные работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией. Также строители отметил, что в Красноярске были сильные ливни, из-за которых ремонт пришлось откладывать.

Напомним, по муниципальному контракту фирма «Сибагропромстрой» ремонтировала улицы Белинского, Партизана Железняка, Алексеева и пр. Металлургов. Кроме этого, ремонт прошел в мкрн. Солнечный и автомобильной дороге Красноярск — Енисейск в районе 1-ой транспортной развязки. Цена контракта составила 218,8 млн рублей.

Ранее в компании сообщали, что работы на всех участках уже выполнены, осталось лишь отсыпать щебеночный камень на одном из участков. По словам представителей компании, именно эти работы не могли закончить из-за объективных причин.

Суд отложил рассмотрение дела на 2 ноября 2017 года. Уточнить причины переноса в пресс-службе арбитражного суда Красноярского края не удалось.