Подрядчик ремонта дорог хочет сдвинуть сроки на конец ноября
В компании говорят, что не смогли закончить вовремя
В компании говорят, что не смогли закончить вовремя
Подрядчик ремонта дорог в Советском районе Красноярска — компания «Сибагропромстрой» — просит перенести сроки завершения работ на 30 ноября 2017 года. В компании заявляют, что не смогли вовремя закончить по объективным причинам.
С иском к МКУ «Управление дорог инфраструктуры и благоустройства» о переносе сроков подрядчик обратился в Арбитражный суд Красноярского края в конце сентября. В заявлении истец указал, что не может закончить работы вовремя по объективным причинам: в ходе ремонта потребовалось проводить дополнительные работы, не предусмотренные
Напомним, по муниципальному контракту фирма «Сибагропромстрой» ремонтировала улицы Белинского, Партизана Железняка, Алексеева и пр. Металлургов. Кроме этого, ремонт прошел в мкрн. Солнечный и автомобильной дороге Красноярск — Енисейск в районе 1-ой транспортной развязки. Цена контракта составила 218,8 млн рублей.
Ранее в компании сообщали, что работы на всех участках уже выполнены, осталось лишь отсыпать щебеночный камень на одном из участков. По словам представителей компании, именно эти работы не могли закончить
Суд отложил рассмотрение дела на 2 ноября 2017 года. Уточнить причины переноса в
По контракту закончить все работы подрядчик должен был до 30 сентября 2017 года. В заявлении «Сибагропромстрой» просит перенести сроки на 30 ноября 2017 года.