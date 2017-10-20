Скорый поезд «Омск-Новосибирск» отменен

С 14 ноября перестанет курсировать скорый дневной поезд № 248/247 сообщением Омск — Новосибирск, сообщили на портале OM1.ru. «Этот поезд был введен на летний сезон. Сейчас его отменяют до тех пор, пока не вступит в силу новый график — то есть до 10 декабря. После этого его вернут, но под другим номером. С 11 декабря он вернется в расписание под другим номером и будет курсировать уже круглый год», — пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

С 11 декабря согласно новому графику его заменит экспресс-поезд № 147/148 по тому же маршруту. В его расписании сезонных изменений больше не последует, поезд будет курсировать целый год также три раза в неделю. Отправление из Омска — по вторникам, четвергам и воскресеньям, из Новосибирска — по средам, пятницам, понедельникам.

«Поезд № 248/247 отменяется отправлением из Омска с 14.11 по вторникам, четвергам, воскресеньям, из Новосибирска с 15.11 по средам, пятницам, понедельникам», — сообщается на официальном сайте РЖД.