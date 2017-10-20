Губернатор поручил главам привести в нормальное состояние пешеходные переходы

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал от глав муниципалитетов привести пешеходные переходы в соответствие с новыми национальными стандартами — в первую очередь, нужно реконструировать объекты вблизи школ и детсадов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Микулика, реализацию новых стандартов можно полностью осуществить только при наличии разработанных комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД). По данным на октябрь 2017 года, КСОДД разработаны только в пяти территориях: Верхнем Уфалее, Троицке, Трехгорном и в двух поселениях Коркинского района.

Всего в Челябинской области 5,5 тыс. пешеходных переходов, на приведение их в соответствие стандартам необходимо 10 млрд рублей. Оснащение одного объекта обойдется в 1,7 млн рублей, уточнил министр дорожного хозяйства. Эти средства будут потрачены на новые светофоры, разметку, освещение и ограждения.

«В муниципалитетах мы не видим системной работы, паспортизация дорожной сети слабая, что накладывает свои отпечатки. Мы просим глав муниципалитетов серьезно отнестись к этой работе и на основании документации провести работы по реконструкции переходов», — отметил Микулик.

Губернатор Борис Дубровский поручил главам в течение полугода провести работу по паспортизации улично-дорожной сети и подготовки комплексных схем организации дорожного движения. Необходимо предусмотреть в бюджетах на 2018 год средства на выполнение работ по разработке КСОДД и провести мероприятия по обустройству пешеходных переходов.