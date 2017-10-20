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07:55 (мск), источник: NewsKo

В Перми выполнен план по ремонту дорог на 2017 год

Последним из 19 объектов, ремонт которых вёлся в этом году, стал участок дороги на Чусовском водозаборе.

Источник: РИА "Новости"

Здесь полностью уложен асфальт на проезжей части, ведётся укрепление обочин, ремонт остановочных площадок. В общей сложности за 2016−2017 годы в Перми отремонтировано 2 млн кв. м дорог.

Как рассказали в городском управлении внешнего благоустройства, основной фронт работ пришёлся на реализацию федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В рамках данной программы в Перми было отремонтировано 19 дорожных объектов. Среди них улицы Спешилова, Промышленная, шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, автодорога Пермь — Сылва.

«Более жесткому контролю за подрядчиками способствовал проект “Управляем вместе”, созданный по инициативе губернатора Пермского края, — отметили в управлении. Большой объём работ выполнен и на объектах, рассчитанных на два года. Так, на Северной дамбе ещё летом были полностью переустроены подземные коммуникации, уложено асфальтовое покрытие на проезжей части, смонтирована контактная сеть для электротранспорта и рельсошпальная решётка, что позволило точно в срок запустить и автомобильный, и электротранспорт. Согласно контракту, срок окончания всех работ — 1 сентября 2018 г., однако подрядчик идёт с опережением графика и планирует завершить объект весной 2018 г.».

В этом году стартовала масштабная реконструкции пресечения улицы Героев Хасана с Транссибом, которая предусматривает строительство нового железнодорожного путепровода и расширение проезжей части. Уже сейчас смонтированы балки пролётных строений путепровода, ведётся монтаж основания под железнодорожные пути и монтаж самих путей.

Одновременно на участке от улицы Васильева до улицы 4-я Ферма идёт прокладка подземных коммуникаций, которые необходимы для будущей реконструкции и расширения проезжей части. Работы рассчитаны на два года — завершить объект планируется в конце 2018 года. Реконструкция стала возможна благодаря серьёзному софинасированию из краевого дорожного фонда.

«В планах на будущее у нас не просто сохранить темпы этого и прошлого года, но и увеличить их. В следующем году планируем приступить к таким масштабным работам, как расширение улицы Революции и строительство улицы Строителей. Будем работать и по тем дорогам, которые просят отремонтировать пермяки», — отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Источник — администрация Перми

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