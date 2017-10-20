Открыта продажа авиабилетов из Перми в Минеральные Воды

Из Перми в Минеральные Воды и обратно теперь можно будет летать на самолётах. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» с 4 ноября открывает регулярное авиасообщение. Рейсы будут осуществляться еженедельно по субботам на самолётах типа АН-148−100 В. Вместимость судна 83 пассажира.