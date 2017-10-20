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08:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

Открыта продажа авиабилетов из Перми в Минеральные Воды

Регулярные судсидируемые рейсы открываются с 4 ноября.

Из Перми в Минеральные Воды и обратно теперь можно будет летать на самолётах. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» с 4 ноября открывает регулярное авиасообщение. Рейсы будут осуществляться еженедельно по субботам на самолётах типа АН-148−100 В. Вместимость судна 83 пассажира.

Минимальная стоимость перелёта составляет 5640 рублей, включая сборы. Перевозки по маршруту субсидируются правительством Пермского края, сообщили в аэропорте «Большое Савино».

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