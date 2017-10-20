В производство стройматериалов в Ташкентской области вложат $1 млрд

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Ташкентской области до конца 2020 года будет реализован 21 инвестиционный проект в индустрии строительных материалов общей стоимостью свыше 1 миллиарда долларов, сообщает корреспондент Sputnik.

Их реализация предусмотрена адресной программой по развитию промышленности строительных материалов в столичной области до 2020 года, утвержденной на днях правительством страны.

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Часть крупнейших проектов будет реализована представителями цементной отрасли. Так, например, российский холдинг «Евроцемент груп» вложит 220 миллионов долларов в создание производства цемента «сухим способом» мощностью 2,4 миллиона тонн в год.

Еще два цементных завода построят китайские инвесторы. Первый появится на базе предприятия Xin Lei в Ахангаранском районе и будет обладать ежегодной мощностью в 1 миллион тонн и стоимостью 108 миллионов долларов, другой — на базе «Ахангараншифера» с мощностью в 1 миллион тонн и стоимостью в 100 миллионов долларов.

Интересный проект планирует реализовать группа инвесторов из России совместно с «Узпромстройбанком». В СЭЗ «Паркент» будет налажено производство современных обоев из различных материалов. Инициаторы планируют довести производство до 3 миллионов рулонов в год. Общая стоимость инициативы оценивается в 8 миллионов долларов.

Не останутся в стороне и иранские партнеры. Компания Kashi Ehsan Maybod Co Pjs намерена запустить завод по выпуску глазурованной керамической плитки на базе предприятия EMG в Юкоричирчикском районе с ежегодным производством в 2,1 миллиона квадратных метров продукции.