Волгоград получит ещё 16 трамваев с двусторонними дверьми
В Волгограде открыт приём заявок на участие в электронном конкурсе на поставку еще 16 трамвайных вагонов. Трамваи с двусторонним расположением дверей поставляются в лизинг.
В Волгограде открыт приём заявок на участие в электронном конкурсе на поставку еще 16 трамвайных вагонов. Трамваи с двусторонним расположением дверей поставляются в лизинг.
Стартовал очередной этап системной работы по обновлению подвижного состава на муниципальных маршрутах. Это будет уже третья партия нового городского электротранспорта. По результатам двух первых аукционов,
В соответствии с конкурсной документацией закупаемые муниципалитетом трамваи должны быть экономичными в обслуживании и оснащены электронной системой управления. Это позволит экономить до трети электроэнергии, используемой при эксплуатации на маршруте. Расход электричества, пробег и состояние работы отдельных систем вагона водители смогут контролировать при помощи сенсорного дисплея.
Все трамваи потенциальный поставщик обязательно должен оборудовать современными системами безопасности движения. В этот перечень входят система автоматической локомотивной сигнализации и устройство блокировки начала движения при не закрытой полностью двери. Вагон должен быть оснащен 6-ю камерами, две из которых расположены снаружи вагона и четыре внутри. Водители смогут просматривать изображения с этих видеокамер в режиме реального времени.
Вагоны оснастят специальными модулями для подключения к ГЛОНАСС. В настоящее время к системе навигации подключены порядка 400 современных автобусов большой и средней вместимости. Они перевозят волгоградцев по опорным и вспомогательным маршрутам Волгограда. Связь со спутником позволяет операторам центра управления перевозками контролировать соблюдение водителями графика движения. При помощи ГЛОНАСС они также могут оперативно реагировать на изменения транспортной ситуации, а пассажиры в режиме онлайн отслеживают местонахождение ожидаемого транспорта.
— Новые вагоны, которые должны прийти в трамвайное депо № 5, начнут обслуживание линий скоростного трамвая, — пояснил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Евгений Тимофеев. — Благодаря такому весомому пополнению парка мы планируем организовать сообщение на маршруте «ВгТЗ — Ельшанка» с оптимальным интервалом.
Перед приемкой вагонов водители произведут пробный заезд протяженностью не менее 50 км. Особенностям обслуживания новых трамваев технический персонал МУП «Метроэлектротранс» обучит поставщик. Добавим, что в течение 2 лет новые трамваи будут находится на гарантийном обслуживании.
Обновление и расширение трамвайного парка — один из этапов реализации комплексной транспортной схемы, призванной упорядочить пассажирские перевозки, сделать их удобными, доступными и безопасными. На протяжении последних трех лет на улицы Волгограда вышло около 400 новых автобусов большой вместимости. В конце августа текущего года МУП «Метроэлектротранс» получило 25 больших автобусов: они призваны в случае технологических сбоев на контактной сети оперативно доставлять пассажиров до места назначения.
Современный вместительный автотранспорт наряду с трамваями и троллейбусами обслуживают опорные маршруты. В их число входят две линии скоростного трамвая, которые соединяют пять из восьми районов города. На них ежедневно выходят 33 трамвайных поезда, которые ежедневно перевозят порядка 30 тысяч пассажиров. Всего волгоградскими трамваями пользуются около 100 тысяч человек в день.