Волгоград получит ещё 16 трамваев с двусторонними дверьми

Источник: РИАЦ

Стартовал очередной этап системной работы по обновлению подвижного состава на муниципальных маршрутах. Это будет уже третья партия нового городского электротранспорта. По результатам двух первых аукционов, Усть-Катавский вагоностроительный завод уже готовит к поставке в Волгоград 20 современных трамвайных вагонов.

В соответствии с конкурсной документацией закупаемые муниципалитетом трамваи должны быть экономичными в обслуживании и оснащены электронной системой управления. Это позволит экономить до трети электроэнергии, используемой при эксплуатации на маршруте. Расход электричества, пробег и состояние работы отдельных систем вагона водители смогут контролировать при помощи сенсорного дисплея.

Все трамваи потенциальный поставщик обязательно должен оборудовать современными системами безопасности движения. В этот перечень входят система автоматической локомотивной сигнализации и устройство блокировки начала движения при не закрытой полностью двери. Вагон должен быть оснащен 6-ю камерами, две из которых расположены снаружи вагона и четыре внутри. Водители смогут просматривать изображения с этих видеокамер в режиме реального времени.

Для волгоградцев поездки в новых трамваях станут еще более комфортными благодаря шумопоглощающему и теплоизоляционному покрытиям кузова, окна вагона должны быть затонированы и защищены от попадания внутрь салона влаги. В зимнее время обогрев салонного воздуха обеспечат мощные системы отопления. Все новые трамваи будут приспособлены для перевозки маломобильных категорий пассажиров.

Вагоны оснастят специальными модулями для подключения к ГЛОНАСС. В настоящее время к системе навигации подключены порядка 400 современных автобусов большой и средней вместимости. Они перевозят волгоградцев по опорным и вспомогательным маршрутам Волгограда. Связь со спутником позволяет операторам центра управления перевозками контролировать соблюдение водителями графика движения. При помощи ГЛОНАСС они также могут оперативно реагировать на изменения транспортной ситуации, а пассажиры в режиме онлайн отслеживают местонахождение ожидаемого транспорта.

— Новые вагоны, которые должны прийти в трамвайное депо № 5, начнут обслуживание линий скоростного трамвая, — пояснил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Евгений Тимофеев. — Благодаря такому весомому пополнению парка мы планируем организовать сообщение на маршруте «ВгТЗ — Ельшанка» с оптимальным интервалом.

Перед приемкой вагонов водители произведут пробный заезд протяженностью не менее 50 км. Особенностям обслуживания новых трамваев технический персонал МУП «Метроэлектротранс» обучит поставщик. Добавим, что в течение 2 лет новые трамваи будут находится на гарантийном обслуживании.

Обновление и расширение трамвайного парка — один из этапов реализации комплексной транспортной схемы, призванной упорядочить пассажирские перевозки, сделать их удобными, доступными и безопасными. На протяжении последних трех лет на улицы Волгограда вышло около 400 новых автобусов большой вместимости. В конце августа текущего года МУП «Метроэлектротранс» получило 25 больших автобусов: они призваны в случае технологических сбоев на контактной сети оперативно доставлять пассажиров до места назначения.