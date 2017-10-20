Более 90 млрд рублей потратит Хабаровский край в следующем году

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Сегодня, 20 октября, в Законодательной думе Хабаровского края обсудили проект регионального бюджета на следующий год. Постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию рассмотрел главный финансовый документ края в первом чтении, сообщает портал «Губерния».

Согласно прогнозам, в следующем году доходы краевого бюджета составят примерно 81,2 млрд рублей. Дополнительные деньги поступят в казну за счет того, что с января 2018 года акцизы на бензин и дизельное топливо будут проиндексированы на 4%. Увеличатся ставки по налогу на имущество организаций, владеющих железнодорожными путями, магистральными трубопроводами и линиями электропередачи. Свыше 600 млн рублей регион получит за счет отмены некоторых налоговых льгот.

«Мы отменили десять категорий льгот. Шесть из них не были востребованы, четыре были неэффективными или экономически необоснованными. В отношении четырех категорий льгот изменены условия их применения», — рассказал министр финансов Хабаровского края Александр Кацуба.

Ожидаемые расходы бюджета — почти 90,7 млрд рублей. Как и в прошлые годы, большую часть денег потратят на социальную сферу. Так, около 11,6 млрд рублей пойдет на совершенствование медицинской помощи, 10,5 млрд рублей — на социальную поддержку жителей края, а 10,7 млрд рублей — на повышение доступности и качества образования.