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08:55 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале опять банкротят «Екатеринбургэнерго»

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о банкротстве МУП «Екатеринбургэнерго». Сумма исковых требований составляет более 45 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Иск подала Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области. Рассмотрение дела назначено на восьмое ноября.

Напомним, что в 2016 году МУП уже банкротила «Промэнергобезопасность». Огромные долги уже несколько лет держат муниципальное предприятие на грани банкротства. Бывший директор МУПа находится в международном розыске с 2016 года.

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