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09:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На «Таганском ряду» нашли сотни килограммов тухлого мяса

И продукции без документов.

Сотрудники надзорных органов обнаружили на екатеринбургском рынке «Таганский ряд» 307 килограммов мяса, на которые не было документов. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

«В ходе осмотра инспекторы установили, что на данную продукцию нет ветеринарных сопроводительных документов, клейм. Кроме того, были нарушены условия хранения мяса. В результате рейда было составлено три протокола о нарушении ветеринарного законодательства», — уточнили в ведомстве.

Поскольку ветеринарно-санитарное состояние продукции осталось неясным, она была изъята. Мясо сожгут на спецпредприятии.

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