На «Таганском ряду» нашли сотни килограммов тухлого мяса

Сотрудники надзорных органов обнаружили на екатеринбургском рынке «Таганский ряд» 307 килограммов мяса, на которые не было документов. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

«В ходе осмотра инспекторы установили, что на данную продукцию нет ветеринарных сопроводительных документов, клейм. Кроме того, были нарушены условия хранения мяса. В результате рейда было составлено три протокола о нарушении ветеринарного законодательства», — уточнили в ведомстве.